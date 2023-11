Ligue 1 2023-2024: risultati, marcatori e classifica 12° giornata 10-11-12/11/2023

Ligue 1, risultati, marcatori e classifica dell’undicesima giornata di campionato.

Sorpasso per il Nizza di Francesco Farioli che non va oltre lo 0-0 contro il Montpellier. Il PSG, infatti, ne approfitta e ne rifila tre in casa del Reims con una tripletta di un super Mbappe. I parigini si prendono di nuovo il primo posto e adesso distano solamente un punto dalla squadra della Costa Azzurra che comunque non demorde.

Rincorre a tentoni il Monaco che esce da Le Havre con un deludente 0-0. Rischiava di perdere con i padroni di casa che sbagliano un calcio di rigore all’ultimo minuto con Grandsir. Ritorna a vincere il Metz per 3-1 contro il Nantes. Vittoria importante per la salvezza quella del Clermont con il Lorient che comunque rimangono nella zona calda della classifica.

Dopo la vittoria con il Liverpool in Europa League, il Tolosa viene fermato dal Lille per 1-1 con i Mastini che erano andati in vantaggio con Yoro e il solito Dallinga che ha pareggiato. Primo successo stagionale per il Lione che vince contro il Rennes che è rimasto in dieci per l’espulsione di Doue. Sorride per la prima volta Fabio Grosso con una super reazione d’orgoglio da parte della sua squadra.

Se la passa meno bene l’altro italiano, Rino Gattuso. Il suo Marsiglia viene sconfitto dal Lens che segna all’ultimo minuto con Gradit. Crisi totale per l’OM che adesso è a metà classifica dopo anni ad aver lottato per il campionato.

Ligue 1, risultati della giornata

Venerdì 10 novembre

Montpellier-Nizza 0-0

Sabato 11 novembre

Reims-PSG 0-3 3′,59′,82’Mbappe

Le Havre-Monaco 0-0

Domenica 12 novembre

Metz-Nantes 3-1 3’Van Den Kerkhof (M), 12′ Simon (N), 28’Elisor (M), 85’Asoro (M)

Clermont-Lorient 1-0 69’Nicholson

Lille-Tolosa 1-1 30’Yoro (L), 65’Dallinga (T)

Rennes-Lione 0-1 67’O’Brien

Lens-Marsiglia 1-0 90’Gradit

Ligue 1, classifica finale

PSG 27

Nizza 26

Monaco 24

Lille 20

Reims 20

Lens 16

Le Havre 15

Brest 15

Nantes 14

Olympique Marsiglia 13

Metz 13

Montpellier 12

Rennes 12

Tolosa 12

Strasburgo 12

Lorient 11

Clermont 9

Lione 7