Ligue 1 2023-2024: risultati, marcatori e classifica 10° giornata 27-28-29/10/2023

Ligue 1, risultati, marcatori e classifica della decima giornata di campionato.

Ligue 1 – Stadiosport.it

Continua a sognare il Nizza di Francesco Farioli che vince per 1-0 contro il Clermont grazie alla rete di Boudaoui. Già prima, però, Le Aquile avevano sbagliato un rigore con Laborde. Primo blindato con una stagione super. Momento positivo anche per il Reims che vince per 1-0 sul Lorient con la rete di Wilson-Esbrand.

Pioggia di gol da parte del Lens che vince per 4-0 contro il Nantes. I Sangue e Oro sembrano essersi ripresi dopo un inizio davvero difficile e stanno risalendo la china. Soffre ma vince, invece il PSG in casa del Brest. I parigini trovano il doppio vantaggio con Zaire-Emery e Mbappe ma i bretoni rimontano con Mounie e Le Douaron. Mbappe sbaglia un rigore però poi segna il definitivo 3-2.

Il Montpellier vince contro il Tolosa che veniva dalla pesante sconfitta in Europa League contro il Liverpool e si porta a metà classifica. Cade, invece, il Monaco in casa del Lille con i Mastini che sono a due punti proprio dagli avversari. Dopo tre vittore consecutive, arriva la prima sconfitta per i monegaschi che mancano l’aggancio al Nizza.

Rinviata la partita tra Marsiglia e Lione per tafferugli creati dai tifosi. Tra i feriti c’è anche il tecnico dell’OM, Fabio Grosso, ferito dai tifosi avversari.

Ligue 1, risultati della decima giornata

Venerdì 27 ottobre

Clermont-Nizza 0-1 74’Boudaoui

Sabato 28 ottobre

Reims-Lorient 1-0 84’Wilson-Esbrand

Lens-Nantes 4-0 27′,72’Sotoca, 58’Medina, 89’El Aynaoui

Domenica 29 ottobre

Brest-PSG 2-3 16’Zaire-Emery (P), 28′,89’Mbappe (P), 43’Mounie (B), 52’Le Douaron (B)

Lille-Monaco 2-0 32’Cavaleiro, 42′ Diakite

Metz-Le Havre 0-0

Montpellier-Tolosa 3-0 13′, 73′ Adams, 63′ Fayad

Rennes-Strasburgo 1-1 23’Truffert (R), 81′ Mothiba (S)

Marsiglia-Lione RINVIATA

Ligue 1, classifica finale

Nizza 22

PSG 21

Monaco 20

Lille 18

Reims 17

Brest 15

Nantes 14

Rennes 12

Olympique Marsiglia 12

Lens 12

Montpellier 11

Tolosa 11

Le Havre 11

Strasburgo 11

Lorient 10

Metz 9

Clermont 5

Lione 3