Ligue 1 2023-2024: risultati, marcatori e classifica 1° giornata 11-12-13/8/2023

Ecco tutti i risultati e i marcatori della 1° giornata di Ligue 1 con la classifica aggiornata

Calcio d’estate, ma non per questo meno importante. Dopo le amichevoli, è giunto il momento di tornare a calciare un pallone per le partite ufficiali.

Ad aver aperto le danze è stata la Ligue 1. Il campionato francese si è espresso nella prima giornata di questa nuova stagione 2023-2024, non senza risultati clamorosi.

Non solo l’apertura con un pareggio tra Nizza e Lille nello scontro diretto di venerdì sera, ma anche l’esordio scialbo del nuovo PSG, che non è andato oltre il pareggio contro il Lorient senza i suoi Verratti, Neymar e Mbappe.

Se il brasiliano andrà all’Al-Hilal per 90 milioni di euro, con contratto biennale da 40 milioni di euro netti a stagione, dove potrebbe essere raggiunto dall’italiano, pare che il fuoriclasse francese sia stato reintegrato in rosa dopo la brutta figura dei compagni in campo.

Poco prima, però, il Marsiglia aveva dato inizio al sabato di calcio francese con una vittoria importante contro il Reims.

Per quanto riguarda le partite della domenica, parte subito forte il Monaco, corsaro sul campo della neopromossa Clermont, mentre il Brest ha superato l’ostacolo Lens.

Pareggio spettacolare tra Le Havre e Montpellier, mentre il Tolosa vince sul difficile campo del Nantes e il Rennes rifila una manita al pover Metz.

Infine, un’altra big ha fatto una brutta figura: il Lione, clamorosamente sconfitto dallo Strasburgo nonostante una campagna di trasferimenti molto movimentata.

Risultati e marcatori:

Venerdì 11 agosto

Nizza-Lille 1-1

Sabato 12 agosto

Marsiglia-Reims 2-1

PSG-Lorient 0-0

Domenica 13 agosto

Brest-Lens 3-2

Clermont-Monaco 2-4

Montpellier-Le Havre 2-2

Nantes-Tolosa 1-2

Rennes-Metz 5-1

Strasburgo-Lione 2-1

Classifica aggiornata

Rennes 3

Monaco 3

Brest 3

Olympique Marsiglia 3

Tolosa 3

Strasburgo 3

Le Havre 1

Nizza 1

PSG 1

Montpellier 1

Lille 1

Lorient 1

Lens 0

Nantes 0

Reims 0

Lione 0

Clermont 0

Metz 0