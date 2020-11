Ligue 1 2020-2021, risultati 9° giornata: tris PSG, poker Monaco, Lille-Lione 1-1

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 9° giornata di Ligue 1: la classifica e i marcatori aggiornate

Il Paris Saint Germain vince con facilità in casa del Nantes, 3 a 0 alla fine dei 90 minuti con Mbappè protagonista con un goal e un assist; stesso risultato, 3 a 0 per gli ospiti, nella sfida tra Angers e Nizza, la squadra di Vieira resta in controllo del match dal primo minuto fino al termine, rischiando pochissimo e sviluppando un buon gioco che porta alla rete Lopes e Lees-Melou nel primo tempo e Boudaoui nella ripresa.

Vince di misura il Rennes in casa contro il Brest, 2 a 1 alla fine delle ostilità; il Montpellier espugna il campo del Saint Etienne con una rete di Mavididi al 14esimo del primo tempo. Vince lontano da casa anche il Metz, 1 a 0 sul campo del Nimes, con rete di Gueye al quarto d’ora del prima frazione. Pareggio a reti bianche tra Digione e Lorent, nessuna delle due compagini fa qualcosa per vincere e la sfida rimane senza reti.

Vince 2 a 1 in casa il Reims contro lo Strasburgo, le tre marcature tutte nei primi 45 minuti, in vantaggio i padroni di casa per 2 a 0 nei primi 20 minuti e poi dal dischetto gli ospiti accorciano le distanze ma non riescono nella ripresa ad acciuffare il pareggio. Il Monaco rifila un poker al Bordeaux, mentre solo un pareggio nel big match tra Lille e Lione.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Rennes – Brest 2 – 1

Nantes – Paris Saint-Germain 0 – 3

St. Etienne – Montpellier 0 – 1

Angers – Nizza 0 – 3

Digione – Lorient 0 – 0

Nîmes – Metz 0 – 1

Reims – Strasburgo 2 – 1

Monaco – Bordeaux 4 – 0

Lille – Lione 1 – 1

CLASSIFICA LIGUE 1

Paris Saint-Germain 21

Lille 19

Rennes 18

Nizza 17

Marsiglia 15

Metz 14

Montpellier 14

Monaco 14

Lione 14

Lens 13

Angers 13

Bordeaux 12

St. Etienne 10

Brest 9

Reims 8

Lorient 8

Nantes 8

Nîmes 8

Strasburgo 6

Digione 3

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS