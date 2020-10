Ligue 1 2020-2021, risultati 6° giornata: PSG forza 6, Lione-Marsiglia 1-1, ko Monaco

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 6° giornata di Ligue 1: la classifica e i marcatori aggiornate

Vittoria 6 a 1 per il Paris Saint Germain sull’Angers nell’anticipo della sesta giornata di Ligue 1, in rete Florenzi, l’ex Roma apre le marcature al settimo del primo tempo; vince in trasferta il Lille, 3 a 0, in casa dello Strasburgo ed aggancia in testa alla classifica il Rennes fermato 2 a 2 in casa dal Reims.

Vittoria 3 a 0 per il Bordeaux sul Digione; il Brest vince di misura in casa contro il Monaco, è sufficiente una rete di Faivre ad inizio partita per regalare i 3 punti agli uomini di Dall’Oglio. La neopromossa Lens si impone 2 a 0 in casa contro il Saint Etienne, dal dischetto Kakuta apre le marcature e poi Sotoca chiude il match a 9 minuti dal termine.

Vittoria casalinga del Nizza che si impone 2 a 1 sul Nantes; vince in trasferta invece il Nimes, 1 a 0 in casa del Montpellier. Il Metz supera il Lorient con un perentorio 3 a 1, grazie alla tripletta di Niane, inutile il momentaneo vantaggio messo a segno da Hamel. Pareggio 1 a 1 tra Lione e Marsiglia nel posticipo, in vantaggio gli ospiti con Payet al sedicesimo, pareggio di Aouar 12 minuti dopo dal dischetto.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Paris Saint-Germain – Angers 6 – 1

Lens – St. Etienne 2 – 0

Nizza – Nantes 2 – 1

Montpellier – Nîmes 0 – 1

Bordeaux – Digione 3 – 0

Brest – Monaco 1 – 0

Metz – Lorient 3 – 1

Strasburgo – Lille 0 – 3

Rennes – Reims 2 – 2

Lione – Marsiglia 1 – 1

CLASSIFICA LIGUE 1

Rennes 14

Lille 14

Lens 13

Paris Saint-Germain 12

Montpellier 10

Monaco 10

St. Etienne 10

Nizza 10

Bordeaux 9

Marsiglia 9

Brest 9

Angers 9

Nîmes 8

Lione 7

Metz 7

Nantes 5

Lorient 4

Strasburgo 3

Reims 2

Digione 1

