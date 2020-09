Ligue 1 2020-2021, risultati 5° giornata: vittoria SG con doppietta Icardi, pareggiano Lione e Marsiglia

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 5° giornata di Ligue 1: la classifica e i marcatori aggiornate

La quinta giornata di Ligue 1 vede saldamente in testa il Rennes con 13 punti, la squadra di Stephan si impone con facilità sul Saint Etienne, 3 a 0 il risultato finale, e rimane sola al comando. Al secondo posto il Lille che in casa si sbarazza con facilità del Nantes, 2 a 0 alla fine dei 90 minuti. Il Paris Saint Germain sta lentamente risalendo la classifica, batte il Reims 2 a 0 con una doppietta di Icardi e arriva a 9 punti.

Pareggio per il Marsiglia di Villa-Boas in casa contro il Metz, il pari arriva a pochi secondi dalla fine grazie alle rete di Sanson che pareggia il vantaggio di Niane arrivato a metà ripresa; stesso risultato, 1 a a, anche tra Lorent e Lione, la compagine di Garcia non ha ancora ritrovato la condizione della Final Eigth di Champions League e resta lontano dalle prime posizioni di classifica.

Vittoria importante per l’Angers che supera 3 a 2 in rimonte il Brest in una gara combattuta; in vantaggio gli ospiti dopo appena tre minuti con Mounie dal dischetto, poi il pareggio di Thioub, alla mezzora ancora il Brest in rete con Charbonnier, poi nella ripresa i padroni di casa pareggiano ancora e infine a dieci minuti dal fischio finale completano la rimonta grazie a Fulgini. Stesso risultato, 3 a 2 per i padroni di casa, anche la sfida tra Monaco e Strasburgo, doppietta di Ben Yedder e rete di Aguilar per gli uomini di Kovac.

Pareggio 1 a 1 tra Nimes e Lens, nel primo tempo in vantaggio gli ospiti con Ganago e pareggio dei padroni di casa a meno di tre minuti dal termine con Ferhtz; pareggio a reti bianche tra Bordeaux e Nizza. In classifica marcatori la coppia Ganago Depay guida con 4 reti. Ecco tutti i risultati e la classifica aggiornata.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Lille – Nantes 2 – 0

St. Etienne – Rennes 0 – 3

Marsiglia – Metz 1 – 1

Bordeaux – Nizza 0 – 0

Angers – Brest 3 – 2

Digione – Montpellier 2 – 2

Monaco – Strasburgo 3 – 2

Nîmes – Lens 1 – 1

Lorient – Lione 1 – 1

Reims – Paris Saint-Germain 0 – 2

CLASSIFICA LIGUE 1

Rennes 13

Lille 11

Montpellier 10

St. Etienne 10

Monaco 10

Lens 10

Paris Saint-Germain 9

Angers 9

Marsiglia 8

Nizza 7

Lione 6

Bordeaux 6

Brest 6

Nîmes 5

Nantes 5

Lorient 4

Metz 4

Strasburgo 3

Reims 1

Digione 1

