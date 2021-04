Ligue 1 2020-2021, risultati 33° giornata: vincono PSG, Lione, Monaco e Marsiglia, pareggio Lille

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 33° giornata di Ligue 1: la classifica e i marcatori aggiornate

Vittoria in zona Cesarini per il Paris Saint Germain con una rete di Icardi al 95esimo, la sfida con il Saint Etienne si infiamma negli ultimi minuti, passa in vantaggio il Saint Etienne al 78esimo, pareggia un minuto dopo Mbappè che raddoppia dal dischetto sl 87esimo, al 92esimo gli ospiti pareggiano con Hamouma, sembra tutto finito ma l’Argentino dato in partenza a fine stagione regala i tre punti ai parigini. Pareggio 1 a 1 il Lille in casa contro il Montpellier, rimane in testa alla classifica ma solo di una lunghezza.

Vittoria esterna per il Rennes che travolge l’Angers per 3 a 0; vince 3 a 2 anche il Marsiglia con una rete allo scadere di Lirola. Il Digione vince 2 a 0 con il Nizza, gli rimane una flebile speranza di rimanere in Ligue 1, dovrebbe vincere le prossime cinque partite e sperare che tutti gli avversari diretti perdano punti; pareggio 1 a 1 tra Brest e Lens, gli uomini di Franck hanno la possibilità di giocare i preliminari di Europa League.

La sfida tra Nimes e Strasburgo finisce in parità, 1 a 1 alla fine dei novanta minuti, in vantaggio i padroni di casa con un rigore di Ripart al 55esimo, poi gli ospiti pareggiano con Lienard che ribatte in rete un rigore che lui stesso si è fatto parare da Reynet; pareggio senza reti tra Reims e Metz in una partita con pochissime emozioni. Il Monaco vince 3 a 0 in casa del Bordeaux, i Girondini sono molto vicini alla zona retrocessione mentre il Monaco rimane saldamente al terzo posto, ultimo disponibile per la prossima Champions League; il Lione nel posticipo…

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Lille – Montpellier 1 – 1

Angers – Rennes 0 – 3

Marsiglia – Lorient 3 – 2

Paris Saint-Germain – St. Etienne 3 – 2

Brest – Lens 1 – 1

Digione – Nizza 2 – 0

Nîmes – Strasburgo 1 – 1

Reims – Metz 0 – 0

Bordeaux – Monaco 0 – 3

Nantes – Lione 1 – 2

CLASSIFICA LIGUE 1

Lille 70

Paris Saint-Germain 69

Monaco 68

Lione 67

Lens 53

Marsiglia 52

Rennes 51

Montpellier 47

Metz 43

Nizza 43

Reims 41

Angers 41

St. Etienne 39

Strasburgo 37

Brest 37

Bordeaux 36

Lorient 32

Nîmes 31

Nantes 28

Digione 18

