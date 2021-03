Ligue 1 2020-2021, risultati 28° giornata: Lille-Marsiglia 2-0, vincono Lione e PSG, sconfitta Monaco

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 28° giornata di Ligue 1: la classifica e i marcatori aggiornate

Ventottesima giornata di Ligue 1 che si apre con la sfida tra la sorpresa Brest e l’ultima in classifica Digione, la vittoria per 3 a 1 dei padroni di casa affievolisce le speranze del Digione di acciuffare la salvezza, adesso sono ben 10 le lunghezze di distanza dalla penultima e addirittura 12 dalla quartultima posizione; il Lione vince di misura, 1 a 0, con una rete di Aouar e mantiene il passo delle prime.

Vittoria esterna per l’Angers, 1 a 0 in casa del Metz, grazie ad un rigore allo scadere del primo tempo; vince in trasferta anche il Lens, 3 a 2 in casa del Saint Etienne, Da Costa mette a segno la rete della vittoria nei minuti di recupero. Il Nizza si impone 2 a 1 sul Nimes; vittoria di misura per il Paris Saint Germain in casa del Bordeaux, basta un goal di Sarabia al 20esimo del primo tempo per dare i tre punti ai parigini.

Il Lille vince con il Marsiglia per 2 a 0, David mette a segno una doppietta nei minuti di recupero; pareggio 1 a 1 tra Montpellier e Lorient, in vantaggio gli ospiti su rigore dopo otto minuti, venti minuti più tardi Mavididi mette a segno il goal del pareggio. Vittoria esterna per il Reims, 2 a 1, in casa del Nantes; lo Strasburgo ha a sorpresa la meglio sul Monaco, 1 a 0, la rete della vittoria arriva al 92esimo.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Brest – Digione 3 – 1

Lione – Rennes 1 – 0

Metz – Angers 0 – 1

Nizza – Nîmes 2 – 1

St. Etienne – Lens 2 – 3

Bordeaux – Paris Saint-Germain 0 – 1

Lille – Marsiglia 2 – 0

Montpellier – Lorient 1 – 1

Nantes – Reims 1 – 2

Strasburgo – Monaco 1 – 0

CLASSIFICA LIGUE 1

Lille 62

Paris Saint-Germain 60

Lione 59

Monaco 55

Lens 44

Metz 41

Montpellier 40

Marsiglia 39

Angers 39

Rennes 38

Nizza 35

Reims 34

Brest 34

Strasburgo 33

Bordeaux 33

St. Etienne 30

Lorient 27

Nîmes 25

Nantes 24

Digione 15

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS