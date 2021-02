Ligue 1 2020-2021, risultati 27° giornata: Marsiglia-Lione 1-1, pareggio Lille, poker PSG, ok Monaco

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 27° giornata di Ligue 1: la classifica e i marcatori aggiornate

Ventisettesima giornata di Ligue 1 che si apre con l’incontro tra Rennes e Nizza, vincono gli ospiti 2 a 1; stesso risultato, 2 a 1 per la squadra in trasferta, anche tra Bordeaux e Metz, la squadra di Antonetti vice in rimonta e il goal del definitivo 2 a 1 arriva al 91esimo con Dias.

Il Paris Saint Germain vince in casa del Digione, ultimo in classifica, con un sonoro 4 a 0, in rete Kean, Mbappè due volte e Pereira, i padroni di casa praticamente non tirano mai in porta; bella vittoria del Monaco sul roccioso Brest, 2 a 0 alla fine dei 90 minuti. Pareggio 2 a 2 tra Angers e Lens, i padroni di casa vanno in goal due volte nei primi dieci minuti di partita ma poi il Lens accorcia le distanze al 22esimo e pareggia nei minuti di recupero con Kalimuendo; pareggio 1 a 1 tra Nimes e Nantes.

Stesso risultato, 1 a 1, anche tra Lille e Strasburgo, gli ospiti vanno in vantaggio nel primo tempo ma i padroni di casa agguantano il pareggio a pochiminuti dal termine con Fonte; finisce a reti bianche la sfida tra Reims e Montpellier, mentre il posticipo serale tra Marsiglia e Lione finisce 1 a 1, in vantaggio gli ospiti con Toko Ekambi al 21esimo e pareggio dell’ex Napoli Milik al 44esimo dal dischetto.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Rennes – Nizza 1 – 2

Bordeaux – Metz 1 – 2

Digione – Paris Saint-Germain 0 – 4

Monaco – Brest 2 – 0

Angers – Lens 2 – 2

Lorient -St. Etienne 2 – 1

Nîmes – Nantes 1 – 1

Reims – Montpellier 0 – 0

Lille – Strasburgo 1 – 1

Marsiglia – Lione 1 – 1

CLASSIFICA LIGUE 1

Lille 59

Paris Saint-Germain 57

Lione 56

Monaco 55

Metz 41

Lens 41

Marsiglia 39

Montpellier 39

Rennes 38

Angers 36

Bordeaux 33

Nizza 32

Reims 31

Brest 31

Strasburgo 30

St. Etienne 30

Lorient 26

Nîmes 25

Nantes 24

Digione 15

