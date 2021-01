Ligue 1 2020-2021, risultati 22° giornata: vincono Lione, Lille e Monaco, ko PSG

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 22° giornata di Ligue 1: la classifica e i marcatori aggiornate

Sconfitta in zona Cesarini per il Paris Saint Germain, perde infatti 3 a 2 in casa del Lorient e il goal partita arriva al 91esimo minuto, non bastano i due rigori di Neymar agli spenti parigini per portare a casa i tre punti; vittoria 1 a 0 del Lille sul Digione che si prende il primo posto in classifica.

Il Lione vince 2 a 1 nell’anticipo contro il Bordeaux e sale in seconda posizione, anche in questa sfida la vittoria arriva nei minuti di recupero grazie alla rete di Dubois al 92esimo; stesso risultato, 2 a 1, ma in favore degli ospiti, nella sfida tra Montpellier e Lens. Sconfitta casalinga per il Nizza che viene superato 1 a 0 dal Saint Etienne; bella vittoria dell’Angers, 3 a 1, contro il Nimes.

Vince in trasferta il Metz che si impone 4 a 2 sul Brest, i dieci minuti finali condannano i padroni di casa ad una sconfitta immeritata, il 3 a 2 e il 4 a 2 arrivano infatti al 81esimo con Ndiaga Yade e al 87esimo con Dias dal dischetto. Il Reims vince in 1 a 0 in casa dello Strasburgo e si allontana dalla zona rossa di classifica; il Monaco vince a Nantes.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Lione – Bordeaux 2 – 1

Montpellier – Lens 1 – 2

Nizza – St. Etienne 0 – 1

Angers – Nîmes 3 – 1

Brest – Metz 2 – 4

Lorient – Paris Saint-Germain 3 – 2

Strasburgo – Reims 0 – 1

Lille – Digione 1 – 0

Nantes – Monaco 1 – 2

CLASSIFICA LIGUE 1

Lille 48

Lione 46

Paris Saint-Germain 45

Monaco 45

Rennes 36

Metz 34

Lens 34

Angers 33

Marsiglia 32

Bordeaux 32

Montpellier 28

Reims 27

Nizza 26

Brest 26

Strasburgo 24

St. Etienne 22

Nantes 18

Lorient 18

Digione 15

Nîmes 15

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS