Ligue 1 2020-2021, risultati 17° giornata: vincono PSG, Lille e Lione, ko Marsiglia

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 17° giornata di Ligue 1: la classifica e i marcatori aggiornate

Clamorosa sconfitta casalinga per il Bordeaux nel turno natalizio di Ligue 1; i Girondini vengono infatti travolti 3 a 1 dal Reims che stende gli avversari con un due reti ad inizio partita e poi controlla il match centrando il definitivo 3 a 1 in contropiede a pochi minuti dal termine. Importante vittoria del Lens, 2 a 1 sul Brest, in chiave salvezza, tre punti che portano la neo promossa in una buona posizione di classifica.

Pareggio tra Nizza e Lorent, finisce 2 a 2 al triplice fischio, reti di Lotomba e Reine-Adelaide per i padroni di casa e di Moffi e Grbic su rigore per gli ospiti; il Digione espugna il campo del Nimes per 3 a 1 e sale in classifica, rimane sempre ultimo ma a pari punti con il Nimes e il Lorient. Vittoria del Rennes sul Metz, basta una rete di Grenier al 52esimo per dare i tre punti ai padroni di casa; vittoria in trasferta per il Lille, 3 a 2 sul Montpellier, che consente alla squadra di Galtier di rimanere in vetta con il Lione.

Continua la striscia di risultati positivi per il Lione, 3 a 0 in casa sul Nantes, che rimane in testa alla classifica con una lunghezza di vantaggio sul Paris Saint Germain; i parigini travolgono lo Strasburgo in casa, sono ben 4 le reti messe a segno, tre delle quali arrivano negli ultimi minuti di partita. Il Monaco non riesce a vincere in casa contro il Saint Etienne, finisce 2 a 2 con le emozioni concentrate quasi tutte nella prima frazione di gara; brutta sconfitta per il Marsiglia, 2 a 1 in casa dell’Angers, ora gli uomini di Villa Boas si trovano a otto punti dalla coppia di testa.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Bordeaux – Reims 1 – 3

Lens – Brest 2 – 1

Nizza – Lorient 2 – 2

Nîmes – Digione 1 – 3

Rennes – Metz 1 – 0

Angers – Marsiglia 2 – 1

Lione – Nantes 3 – 0

Monaco – St. Etienne 2 – 2

Montpellier – Lille 2 – 3

Paris Saint-Germain – Strasburgo 4 – 0

CLASSIFICA LIGUE 1

Lione 36

Lille 36

Paris Saint-Germain 35

Rennes 31

Marsiglia 28

Montpellier 28

Monaco 27

Lens 27

Angers 27

Metz 23

Brest 23

Nizza 22

Bordeaux 22

St. Etienne 18

Reims 17

Nantes 15

Strasburgo 14

Lorient 12

Digione 12

Nîmes 12

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS