Ligue 1 2020-2021, risultati 15° giornata: vincono PSG e Lille, pareggio Lione, perdono Marsiglia e Monaco

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 15° giornata di Ligue 1: la classifica e i marcatori aggiornate

La quindicesima giornata di Ligue 1 si apre con la sfida tra Angers e Strasburgo, vincono 2 a 0 gli ospiti, la partita si anima nell’ultimo quarto d’ora con le reti di Diallo e Ajorque; stesso risultato, 2 a 0 per gli ospiti, anche tra Digione e Lille. Ancora una vittoria esterna per 2 a 0 tra Nimes e Nizza, in rete per i rossoneri Ndoye al minuto 85 e Claude-Maurice al 95esimo; inaspettata la sconfitta casalinga del Montpellier, 2 a 0, ad opera del Metz.

Il Reims si impone 3 a 2 sul Nantes; clamorosa sconfitta del Monaco in casa, viene travolta 3 a 0 dalla neo promossa Lens, le tre marcature arrivano tutte nella prima frazione di gioco, nella ripresa è sterile l’attacco dei padroni di casa che non riesce a mettere a segno nemmeno il goal della bandiera. Il Saint Etienne prende i tre punti in casa del Bordeaux grazie alle reti di Nordin e Neyou, inutile la marcatura di Ui-Jo per i padroni di casa.

Il Paris Saint Germain vince con facilita sul Lorient, 2 a 0 con rete di Mbappe dal dischetto e Kean su assist di Rafinha; sconfitta per il Marsiglia in casa del Rennes, la sfida finisce 2 a 1 per gli uomini di Stephan. Pareggio 2 a 2 tra Lione e Brest, la seconda rete degli ospiti arriva su rigore a tempo scaduto, la squadra di Garcia perde così la prima posizione in classifica.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Angers – Strasburgo 0 – 2

Digione – Lille 0 – 2

Montpellier – Metz 0 – 2

Nîmes – Nizza 0 – 2

Reims – Nantes 3 – 2

Bordeaux – St. Etienne 1 – 2

Lione – Brest 2 – 2

Monaco – Lens 0 – 3

Paris Saint-Germain – Lorient 2 – 0

Rennes – Marsiglia 2 – 1

CLASSIFICA LIGUE 1

Lille 32

Paris Saint-Germain 31

Lione 30

Marsiglia 27

Montpellier 26

Rennes 25

Lens 24

Monaco 23

Angers 23

Nizza 21

Brest 21

Metz 20

Bordeaux 19

St. Etienne 16

Strasburgo 14

Nantes 14

Reims 13

Lorient 11

Nîmes 11

Digione 9

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS