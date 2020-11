Ligue 1 2020-2021, risultati 10° giornata: vincono PSG, Marsiglia, Monaco e Lione

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 10° giornata di Ligue 1: la classifica e i marcatori aggiornate

Il Paris Saint Germain vince 3 a 0 in casa contro il Rennes, rete di Kean e doppietta di Di Maria, e aumenta il vantaggio in classifica sui secondi, il Lille infatti viene sconfitto 3 a 2 dal Brest; le reti per i padroni di casa arrivano tutte nel primo tempo, i secondi quarantacinque minuti sono un assedio degli ospiti alla porta di Larsonneur che però riesce a difendere il vantaggio.

Vittoria in trasferta per il Marsiglia che espugna 1 a 0 il campo dello Strasburgo; vince fuori casa anche il Montpellier, 2 a 0 in casa del Bordeaux. Spettacolare pareggio tra Lens e Reims, finisce 4 a 4 con una doppietta di Sotoca nei minuti di finali per i padroni di casa che in quel momento erano sotto 4 a 2; pareggio anche tra Metz e Digione, 1 a 1 alla fine dei 90 minuti.

Vittoria corsara per Nantes che si impone 2 a 0 sul campo del Lorent; sono addirittura 5 le reti messe a segno dall’Angers in casa del Nimes, fiisnce 5 a 1 con la rete della bandiera per i padroni di casa messa a segno da Kane dal dischetto nei minuti di recupero. Il Derby della Costa Azzurra è vinto dal Monaco che si impone 2 a 1 in casa del Nizza; la sfida tra Lione e Saint Etienne viene vinta dai lionesi.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Strasburgo – Marsiglia 0 – 1

Bordeaux – Montpellier 0 – 2

Paris Saint-Germain – Rennes 3 – 0

Brest – Lille 3 – 2

Lens – Reims 4 – 4

Lorient – Nantes 0 – 2

Metz – Digione 1 – 1

Nîmes – Angers 1 – 5

Nizza – Monaco 1 – 2

Lione – St. Etienne 2 – 1

CLASSIFICA LIGUE 1

Paris Saint-Germain 24

Lille 19

Rennes 18

Marsiglia 18

Monaco 17

Montpellier 17

Nizza 17

Lione 17

Angers 16

Metz 15

Lens 14

Bordeaux 12

Brest 12

Nantes 11

St. Etienne 10

Reims 9

Lorient 8

Nîmes 8

Strasburgo 6

Digione 4

