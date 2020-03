Ligue 1 2019-2020, risultati 28° giornata: PSG rinviato, Lione e Monaco ko, pareggio Marsiglia

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 28° giornata di Ligue 1: la classifica e i marcatori aggiornate

Il CoronaVirus colpisce anche il calcio francese; per ora solo una partita è stata rinviata, la sfida tra Strasburgo e Paris Saint Germain. Il Marsiglia non riesce ad approfittare dello stop forzato della capolista, pareggia 2 a 2 contro l’Amiens, il goal del pareggio per gli ospiti arriva al sesto minuto di recupero però.

Il Rennes stende il Montpellier con un poverissimo, 5 a 0 senza storia, gli ospiti non sono mai in partita e la squadra guidata da Julien ha il completo controllo dal primo all’ultimo minuto. Vittoria dell’Angers contro il Nantes, 2 a 0, reti che arrivano ad inizio ripresa nel giro di 5 minuti; vince il Metz, 2 a 1 in casa contro il Nimes, subito in vantaggio al settimo del primo tempo i padroni di casa con Nguette, pareggio ad inizio ripresa con Deaux per il Nimes e poi Boye a 10 minuti dal termine regala i tre punti al Metz.

Stesso risultato, 2 a 1, anche nella sfida della Costa Azzurra tra Nizza e Monaco, la vittoria degli uomini di Vieira arriva nel secondo tempo con la doppietta di Dolberg che ribalta il goal di Yedder nella prima frazione di gioco. Pareggio 1 a 1 tra Saint Etienne e Bordeaux, i biancoverdi rimangono in posizione difficile agganciati anche dal Dijon che supera 2 a 1 il Tolosa ormai rassegnato alla retrocessione.

Il Reims ha la meglio sul Brest con grande fatica, gli ospiti sbagliano anche un penalty con Mendy, il match viene deciso dalla rete di Toure al 37esimo del primo tempo; stesso risultato, 1 a 0 per i padroni di casa, nella sfida tra Lille e Lione, la squadra di Garcia prova in tutti i modi a pareggiare la rete di Remy alla mezz’ora del primo tempo senza però riuscirci.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Marsiglia – Amiens 2 – 2

Strasburgo – Paris Saint-Germain Rinviata

Angers – Nantes 2 – 0

Dijon – Tolosa 2 – 1

Metz – Nîmes 2 – 1

Nizza – Monaco 2 – 1

Reims – Brest 1 – 0

St. Etienne – Bordeaux 1 – 1

Rennes – Montpellier 5 – 0

Lilla – Lione 1 – 0

CLASSIFICA LIGUE 1

Paris Saint-Germain 68

Marsiglia 56

Rennes 50

Lilla 49

Reims 41

Nizza 41

Lione 40

Montpellier 40

Monaco 40

Angers 39

Strasburgo 38

Bordeaux 37

Nantes 37

Brest 34

Metz 34

Dijon 30

St. Etienne 30

Nîmes 27

Amiens 23

Tolosa 13

