Ligue 1 2019-2020, risultati 25° giornata: 4-4 PSG, vincono Marsiglia e Monaco, pareggio Lione

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 25° giornata di Ligue 1: la classifica e i marcatori aggiornate

Rocambolesco pareggio per il Paris Saint Germain che in casa dell’Amiens va sotto 3 a 0 nel primo tempo, poi nella ripresa riesce a ribaltare il risultato andando a segno ben quattro volte ma nei minuti di recupero i padroni di casa mettono a segno la rete del pareggio con Guirassy. Vittoria esterna del Marsiglia, 2 a 1 in casa del Lille, che accorcia le distanze sui parigini anche se rimangono ancora 10 le lunghezze di vantaggio per gli uomini di Tuchel.

Vittoria per il Monaco, 1 a 0 in casa contro il Montpellier, che dopo un inizio di stagione terribile si trova quasi in zona Europa League, il goal vittoria è messo a segno da Slimani al 52esimo. Il Rennes terzo in classifica viene sconfitto 1 a 0 dal Reims con una rete di Bilal Tourè dagli 11 metri; finisce 1 a 0 per i padroni di casa anche il match tra Nimes e Angers.

Pareggio 2 a 2 tra Bordeaux e Dijon, doppietta di Chouiar per gli ospiti che risponde alle reti di Ui-Jo e Briand per i padroni di casa; vittoria importantissima per il Brest in chiave salvezza, 3 a 2 contro il Saint Etienne; mancano solo più una manciata di punti alla neo promossa per rimanere nella massima serie francese. Ancora una sconfitta per il Tolosa invece, 2 a 0 in casa contro il Nizza, ed ormai si aspetta solo più la matematica visto che i punti di distacco dal quartultimo posto sono già 14.

Pareggio 1 a 1 tra Lione e Strasburgo, la classifica si fa di nuovo complicata per gli uomini di Garcia che sono di nuovo scivolati nella parte destra, sono pochi i punti che li separano dalla zone coppe ma molte le squadre da superare in compenso. Pareggio 0 a 0 tra Nantes e Metz. Classifica marcatori che vede in testa Yedder del Monaco con 16 reti seguito da Mbappè del PSG con 15, terzo a quota 13 Dembele del Lione.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Monaco – Montpellier 1 – 0

Amiens – Paris Saint-Germain 4 – 4

Bordeaux – Dijon 2 – 2

Nantes – Metz 0 – 0

Nîmes – Angers 1 – 0

Tolosa – Nizza 0 – 2

Lione – Strasburgo 1 – 1

Brest – St. Etienne 3 – 2

Reims – Rennes 1 – 0

Lilla – Marsiglia 1 – 2

CLASSIFICA LIGUE 1

Paris Saint-Germain 62

Marsiglia 52

Rennes 41

Lilla 40

Monaco 38

Montpellier 37

Strasburgo 37

Reims 36

Nizza 36

Bordeaux 35

Lione 34

Nantes 34

Brest 33

Angers 30

Metz 28

St. Etienne 28

Nîmes 27

Dijon 26

Amiens 21

Tolosa 13

