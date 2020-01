Ligue 1 2019-2020, risultati 21° giornata: vincono PSG e Lione, pareggio Marsiglia, ancora ko Monaco

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 21° giornata di Ligue 1: la classifica e i marcatori aggiornate

Pareggio 1 a 1 tra Nizza e Rennes nell’anticipo di Venerdì, rete di Dolberg per i padroni di casa e pareggio di Tait a pochi minuti dal termine per gli ospiti. Pareggio 0 a 0 per il Marsiglia che in casa non riesce ad avere la meglio sull’Angers.

Vittoria dello Strasburgo in casa del Monaco, la squadra di casa non è mai in partita, infatti la rete della bandiera è messa a segno da Jovetic a 4 minuti dal termine quando ormai il risultato era blindato per gli ospiti. Vince fuori casa anche il Metz, 1 a 0 in casa del Reims, con una rete di Diallo al terzo minuto del primo tempo.

Vince con facilità il Lione, 3 a 0 sul Tolosa sempre più ultimo, in rete Cornet nel primo tempo, Dembele e Toko Ekambi nella ripresa, ospiti mai pericolosi e padroni di casa sempre in controllo del match. Vince in trasferta il Bordeaux in casa del Nantes con una rete di Briand a pochi minuti dal termine, 1 a 0 per gli ospiti al fischio finale dell’arbitro.

lI Brest supera l’Amiens 2 a 1 con le reti di Mendy e Cardona, il pareggio momentaneo degli ospiti arriva su rigore con Guirassy al 58esimo. Vittoria del Montpellier per 2 a 1 sul Dijon; reti messe a segno tutte nella ripresa, Mollet al 56esimo per i padroni di casa, raddoppio di Delort al 63esimo e rete di Baldè per gli ospiti.

Il Saint Etienne vince 2 a 1 in casa contro il Nimes, doppietta di Khazri per i padroni di casa e rete di Ferhat per gli ospiti. Vince in trasferta il Paris Saint Germain con la doppietta di Neymar, un goal per tempo pe rio fenomeno brasiliano e parigini saldamente in testa con 10 punti di vantaggio sul Marsiglia.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Nizza – Rennes 1 – 1

Marsiglia – Angers 0 – 0

Brest – Amiens 2 – 1

Monaco – Strasburgo 1 – 3

Montpellier – Dijon 2 – 1

Reims – Metz 0 – 1

St. Etienne – Nîmes 2 – 1

Lione – Tolosa 3 – 0

Nantes – Bordeaux 0 – 1

Lilla – Paris Saint-Germain 0 – 2

CLASSIFICA LIGUE 1

Paris Saint-Germain 52

Marsiglia 42

Rennes 37

Montpellier 33

Lione 32

Nantes 32

Lilla 31

Strasburgo 30

Angers 30

Bordeaux 29

Reims 29

Nizza 29

Monaco 29

Brest 28

St. Etienne 28

Metz 23

Dijon 21

Amiens 18

Nîmes 15

Tolosa 12

