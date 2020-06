Liga, Siviglia-Barcellona Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 19-6-2020

Big match in Spagna; Siviglia e Barcellona scenderanno in campo, il 19 giugno, per il turno che vale la trentesima giornata de LaLiga.



Se per la nostra amata Serie A c’è ancora da aspettare qualche giorno in Spagna stanno già per entrare nel vivo. LaLiga, infatti, è ripartita giorno 11 giugno con il derby di Siviglia che ha visto trionfare i “Rojiblancos” per due reti a zero.

Lo stesso Siviglia, giorno 19 alle ore 22:00, scenderà in campo per disputare un match d’alta quota contro il Barcellona. La squadra allenata Julen Lopetegui, dopo la batosta della partita d’andata terminata con un netto 4 a 0 per i Blaugrana, ha voglia di rifarsi.

Il match che andrà in scena allo stadio Ramón Sánchez-Pizjuán avrà un’importanza cruciale per entrambe le formazioni. La vittoria serve ad ambo le parti, per motivi diversi. I catalani devono portare a casa i tre punti per continuare la loro marcia verso il titolo, mantenendo a distanza di sicurezza il Real Madrid; il Siviglia, dal canto suo, necessita di una vittoria per continuare a conservare il terzo posto, utile alla qualificazione per la prossima Champions League.

Dopo quasi quattro mesi di stop e appena due incontri disputati, dalla ripresa, è decisamente troppo presto per trarre delle conclusioni sullo stato di forma delle due compagini. In ogni caso il Barça sembra non aver patito troppo questa sosta forzata e ha ripreso il suo cammino proprio come l’aveva interrotto: vincendo. Il Barcellona, difatti, è reduce da due vittorie consecutive contro il Maiorca e il Leganes. La squadra andalusa, invece, dopo la vittoria nel derby è stata fermata con il risultato di 1 a 1 a Valencia contro il Levante. Insomma, le indicazioni non sono tantissime ma di sicuro lo spettacolo non mancherà.

Siviglia – Barcellona: le ultime sulle formazioni

Classico 4-3-3 per il Siviglia che dovrebbe proporre un tridente formato da Suso e Ocampos esterni e De Jong punta centrale. A centrocampo confermato Banega; Fernando e Torres dovrebbero, al contrario, prendere il posto di Jordan e Gudelj rispetto alla partita di Valencia. Confermata la linea difensiva.

Stesso identico e consolidato 4-3-3 per il Barcellona che, a differenza della partita contro il Leganes, cambierà solo tre elementi: uno per ruolo. Jordi Alba per Junior Firpo, Rakitic per De Jong e Fati per Suarez.

Siviglia – Barcellona: le probabili formazioni

SIVIGLIA (4-3-3): Vaclik; Navas, Carlos, Koundé, Reguilon; Banega, Fernando, Torres; Ocampos, De Jong, Suso.

Allenatore: Lopetegui



BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; De Jong, Busquets, Arthur; Messi, Suarez, Griezmann.

Allenaore: Setien

Dove vedere Siviglia – Barcellona in Diretta TV e streaming Live

La sfida tra Siviglia e Barcellona andrà in onda alle ore 22:00, in esclusiva su DAZN. Sarà quindi possibile guardare il match sul sito internet ufficiale della piattaforma o in alternativa, per gli abbonati Sky che hanno aderito all’opzione DAZN, sul canale satellitare dedicato.

Precedenti e statistiche

Andando ad analizzare i precedenti si può notare come la tendenza sia nettamente a vantaggio della squadra catalana. Gli ultimi dieci incontri parlano chiaro: otto vittorie per il Barcellona, un pareggio e una vittoria per il Siviglia; di questi: sei erano validi per il campionato, tre per la Coppa del Re e uno per la Supercoppa di Spagna.



