Liga: risultati, marcatori e classifica 8° giornata 1-2-3/10/2021

L’Atletico manda il Barcellona all’inferno e accorcia la classifica. Clamorosa sconfitta del Real, ora ci sono tre squadre in vetta.

Mai così acceso il massimo campionato spagnolo come quest’anno dove i livelli messi in campo dalle 20 squadre non sembrano più avere abissali differenze tra le cosiddette big e le squadre che tentano di raggiungerle.

L’ottava giornata di campionato dimostra la grandissima fatica che Real Madrid e Barcellona stanno patendo durante questa stagione, ma se per il Real Madrid si tratta del primo vero stop stagionale, per il Barca è una delle tante delusioni che allontanano Koeman dalla riconferma.

Inizia tutto con l’Atletico Bilbao che batte l’Alaves di misura, così come il Mallorca che vince 1-0 con il Levante.

Basta un gol nei minuti di recupero, invece, all’Osasuna per battere il Rayo Vallecano, interrompere la striscia positiva degli avversari, superarli in classifica e agguantare la quinta piazza di questo campionato.

E se a Cadice il Valencia non va oltre un pareggio a reti bianche, il Barcellona viene annichilito per 2-0 al Wanda Metropolitano contro l’Atletico Madrid dove si consuma la vendetta dell’ex Suarez ai danni di Koeman.

La gioia dei colchoneros è doppia perché non solo batte una rivale attardata in classifica, nonostante questa sia l’unica sconfitta del proprio campionato, ma aggancia anche il Real Madrid a 17 punti in vetta sfruttando l’incredibile scivolone dei madrileni che vengono sconfitti dall’Espanyol fuori casa.

A nulla serve il gol di Benzema, l’Espanyol in un’ora di gioco regola la più difficile delle pratiche e si regala tre preziosissimi punti.

A far compagnia alle due di Madrid c’è la Real Sociedad che non va oltre il pareggio contro il Getafe che trova il primo punto del suo campionato negando ai biancoblu la possibilità di essere capolista in solitaria, ma di accontentarsi dei 17 punti e del primato condiviso.

Non ne approfitta nemmeno il Siviglia che perde 1-0 contro il Granada e resta a 14 punti con una partita in meno.

Liga, risultati e marcatori dell’8° giornata

Venerdì 1 Ottobre 2021

Atletico Bilbao vs Alaves (1-0) – 44′ R. Garcia

Sabato 2 Ottobre 2021

Osasuna vs Rayo Vallecano (1-0) – 90’+1′ M. Sanchez

Mallorca vs Levante (1-0) – 75′ A.R. Diaz

Cadice vs Valencia (0-0) –

Atletico Madrid vs Barcellona (2-0) – 23′ T. Lemar, 44′ L. Suarez

Domenica 3 Ottobre 2021

Elche vs Celta Vigo (1-0) – 49′ D. Benedetto

Espanyol vs Real Madrid (2-1) – 17′ R. De Tomas (E), 60′ A. Vidal (E), 71′ K. Benzema (RM)

Villarreal vs Betis Siviglia (2-0) – 45’+1′ A. Groeneveld, 69′ A. Groeneveld

Getafe vs Real Sociedad (1-1) – 40′ S. Ramirez (G), 68′ M. Oyarzabal (RS)

Granada vs Siviglia (1-0) – 25′ R. Rochina – espulso dal 90’+1′ D.Carlos (S)

Liga, la classifica dopo l’8° giornata

1 Real Madrid 17

2 Atletico Madrid 17

3 Real Sociedad 17

4 Siviglia 14*

5 Osasuna 14

6 Rayo Vallecano 13

7 Atletico Bilbao 13

8 Valencia 12

9 Barcellona 12*

10 Betis Siviglia 12

11 Villarreal 11

12 Mallorca 11

13 Espanyol 9

14 Elche 9

15 Cadice 7

16 Celta Vigo 7

17 Granada 6

18 Levante 4

19 Alaves 3

20 Getafe 1

*partita in meno

