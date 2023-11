Liga: risultati, marcatori e classifica 14° giornata 24-25-26-27/11/2023

Tutti i risultati con i marcatori e la classifica aggiornata di Liga dopo la 14° giornata

Qualche risultato a sorpresa nel lunghissimo weekend della 14° giornata di Liga.

Infatti, il Barcellona è stato clamorosamente fermato sul pareggio dal Rayo Vallecano, permettendo l’allungo al Real Madrid, per il quale è stata una vittoria facile quella di Cadice, e, soprattutto, l’aggancio in classifica da parte dell’Atletico Madrid, vittorioso di misura contro il Maiorca.

Non approfitta, invece, il Granada, che non va oltre il pareggio contro l’Athletic Bilbao, rimanendo appaiato ai blancos.

Altro pareggio per il Valencia, in casa contro il Celta Vigo, vince, con una tripletta di Morales, il Villarreal contro l’Osasuna, mentre la Real Sociedad batte un Siviglia sempre più in difficoltà.

Vola il Betis Siviglia, che supera in casa l’ostacolo Las Palmas, mentre vittorie casalinghe per Alaves e Getafe contro Granada e Almeria.

Risultati e marcatori della 14° giornata di Liga:

Alaves-Granada 3-1 (11′ aut. Torrente, 38′ Rebbach, 55′ Omorodion, 86′ rig. Uzuni)

Rayo Vallecano-Barcellona 1-1 (39’ Lopez, 82’ aut. Lejeune)

Valencia-Celta Vigo 0-0

Getafe-Almeria 2-1 (7′ Ramazani, 33′ Greenwood, 45′ Mayoral)

Atletico Madrid-Maiorca 1-0 (64′ Griezmann)

Villarreal-Osasuna 3-1 (58′, 71′, 80′ Morales, 78′ Catena)

Real Sociedad-Sivigilia 2-1 (3′ aut. Dmitrovic, 22′ Sadiq, 60′ En-Nesyri)

Cadice-Real Madrid 0-3 (14′, 64′ Rodrygo, 74′ Bellingham)

Real Betis-Las Palmas 1-0 (19′ William José)

Girona-Athletic Bilbao 1-1

Classifica della Liga aggiornata dopo la 14° giornata:

Real Madrid 35

Girona 35

Atletico Madrid 31

Barcellona 31

Real Sociedad 25

Atletico Bilbao 25

Real Betis 24

Getafe 19

Valencia 19

Rayo Vallecano 19

Las Palmas 18

Villarreal 15

Alaves 15

Osasuna 14

Siviglia 12

Cadice 10

Maiorca 9

Celta Vigo 8

Granada 7

Almeria 3