Liga: risultati, marcatori e classifica 1° giornata 12-13-14-15/8/2022

Liga, risultati e marcatori della prima giornata. Esordio in rimonta per il Real Madrid. Pari deludente del Barcellona contro il Rayo Vallecano.

Inizia anche la Liga spagnola. Il Real Madrid ha iniziato con qualche affanno nel match contro la neopromossa Almeria. I Blancos sono andati sotto però hanno rimontato per 2-1 grazie alle reti di Lucas ed Alaba. Stecca, invece, il Barcellona che non va oltre lo 0-0 in casa del Rayo Vallecano, rimanendo anche in 10 per l’espulsione di Busquets.

Sconfitta per il Siviglia in casa dell’Osasuna. Trionfa l’Atlético Madrid per 3-0 nel derby di Madrid contro il Getafe con una doppietta dell’ex juventino Morata ed una rete di Griezmann. Di misura il Valencia vince 1-0 contro il Girona.

La Liga, risultati 1° giornata

Venerdì 12 agosto

Osasuna-Siviglia 2-1 9′ Avila (O), 11′ Mir (S), 74’Oroz (O)

Sabato 13 agosto

Celta Vigo-Espanyol 2-2 45+2′ Aspas (C), 63′ Paciencia (C), 72′ Exposito (E), 90+8′ Joselu (E)

Valladolid-Villareal 0-3 49′ Jackson, 81′, 90′ Baena

Barcellona-Rayo Vallecano 0-0

Domenica 14 agosto

Valencia-Girona 1-0 45+1′ Soler

Almeria-Real Madrid 1-2 6′ Ramazani (A), 61′ Lucas (R), 75′ Alaba (R)

Cadice-Real Socieda 0-1 24′ Kubo

Lunedì 15 agosto

Athletic Bilbao-Maiorca 0-0

Getafe-Atlético Madrid 0-3 15′, 59′ Morata, 76′ Griezmann

Betis-Elche 3-0 28′ Iglesias, 39′, 60′ Juanmi

LaLiga classifica finale

Villareal 3

Atlético Madrid 3

Betis 3

Real Madrid 3

Osasuna 3

Real Sociedad 3

Valencia 3

Celta Vigo 1

Espanyol 1

Rayo Vallecano 1

Barcellona 1

Maiorca 1

Athletic Bilbao 1

Siviglia 0

Almeria 0

Cadice 0

Girona 0

Elche 0

Getafe 0

Valladolid 0