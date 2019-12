Liga, Barcellona – Real Madrid 0-0: Clasico senza reti, Barça e Real primi a pari punti

Finisce a reti inviolate il Clasico tra Barcellona e Real Madrid, recupero della 10° giornata di Liga. Al Camp Nou le due big si annullano e si dividono la posta in palio in un match avaro di gol ed emozioni. Blaugrana e Blancos primi a pari merito dopo 17 giornate a 36 punti in classifica.

Delude un po’ le attese il Clasico di Spagna tra Barça e Real, che si sono sfidate stasera nel recupero della 10°giornata, rinviata dal mese di ottobre per via delle manifestazioni in Catalogna. Valverde e Zidane non prevalgono sull’altro e vanno a braccetto in cima alla classifica.

Entrambi gli 11 con i migliori titolari (a parte il Barcellona che schiera Sergi Roberto da mezzala e lascia in panchina Vidal) e Zidane che con l’indisponibile Hazard punta sul trio Isco, Bale e Benzema e lascia in panchina Modric, Jovic e i due talentini Vinicius e Rodrygo.

La prima chance della partita arriva al minuto 10 quando Isco libera di tacco Benzema in area che scocca il sinistro, ma ter Stegen è attento. Al 17° Real vicino al vantaggio: stacco di testa di Casemiro a botta sicura ma Piqué fa un miracolo e salva sulla linea di porta. Prima frazione più di marca Real che al 24° ci prova anche con Ramos che riceve un cross di Bale e con un ambizioso tacco manca però lo specchio di porta.

Un minuto dopo doppio intervento di ter Stegen che ferma prima un cross basso di Benzema e poi un tiro ravvicinato di Casemiro. Alla mezzora primo lampo del Barcellona: azione confusa dei blaugrana, la palla arriva però sul sinistro di Messi che però viene salvato sulla linea da Ramos. Minuto 41 e grossa occasione per i padroni di casa: imbucata di Messi per Jordi Alba, il terzino spagnolo va col sinistro al volo ma manda a lato da ottima posizione.

Nella ripresa la partita è più tattica e più confusa, con tante potenziali occasioni poco sfruttate. Una chance nitida arriva al 65° con Benzema di testa che stacca bene ma non inquadra la porta. Al minuto 68 contropiede letale del Real, con Valverde a servire Bale ma il gallese spreca tutto con un tiro impreciso. Al 72° il VAR annulla una rete a Bale per offside iniziale di Mendy. Finisce 0-0, un risultato che in un Clasico non succedeva da 17 anni, dal 23 novembre 2002.

©RIPRODUZIONE RISERVATA