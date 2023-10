Liga 2023-2024: risultati, marcatori e classifica 8° giornata 29-30/9-1/10/2023

LaLiga risultati, marcatori e classifica dell’ottava giornata di campionato.

Ad inaugurare l’ottava giornata è la sfida tanto attesa tra Barcellona e Siviglia di Sergio Ramos che gioca contro la sua ex rivale. Proprio il difensore ex Real, infatti, sarà il protagonista in negativo della serata. Una sua autorete ha regalato i tre punti ai catalani che salgono sempre di più in classifica. Finisce a reti bianche tra Getafe e Villareal con il Sottomarino giallo che ha giocato anche in dieci.

Pareggio ricco di reti quello tra Rayo Vallecano e Maiorca con a segno ancora Muriqi, l’ex Lazio, che sta facendo davvero molto bene con gli isolani. L’attesa, però, era tutta per il big match del vertice tra il sorprendente Girona e lo strepitoso Real Madrid ma ad avere la meglio sono proprio i Blancos che strapazzano i padroni di casa con un sonoro 3-0 e si prendono il primo posto.

Derby basco quello tra Real Sociedad e Athletic Bilbao ma ad avere la meglio è la Real con un 3-0 convincente. Le Normand, Kubo e Oyarzabal chiudono il match con l’Athletic che non è mai stato in partita. Pari ricco di rete quello tra Almeria e Granada con i padroni di casa che a fine primo tempo erano già sul 3-0 ma nella ripresa gli ospiti hanno pareggiato con uno strepitoso 3-3 finale.

Ritorna a vincere anche l’Osasuna con un 2-0 sul campo dell’Alaves che toglie i baschi da una situazione davvero difficile con sconfitte e pareggi nelle ultime quattro gare. Serata davvero complicata per l’Atlético Madrid in casa contro il Cadice. Gli andalusi erano andati addirittura in doppio vantaggio contro i madrileni ma la squadra del Cholo non si è arresa.

Con una doppietta di un super Correa e con la rete di Molina, l’Atlético è riuscito a rimontare e a prendersi il quarto posto. Vittoria netta anche del Betis per 3-0 contro il Valencia riceve la sua seconda sconfitta consecutiva e con gli andalusi che volano.

Nel posticipo del lunedì tra Las Palmas e il Celta Vigo, i canarini riescono a vincere al 90′ grazie ad un rigore trasformato da Cardona che regala tre punti agli isolani che raggiungono quota 8 punti dopo la sconfitta contro il Real.

LaLiga, risultati della giornata

Venerdì 29 settembre

Barcellona-Siviglia 1-0 76′ aut. Sergio Ramos

Sabato 30 settembre

Getafe-Villareal 0-0

Rayo Vallecano-Maiorca 2-2 4′ Garcia (R), 44′ Muriqi (M), 59′ Sanchez (M), 90+12′ Falcao (R)

Girona-Real Madrid 0-3 17′ Joselu, 21′ Tchouameni, 71′ Bellingham

Real Sociedad-Athletic Bilbao 3-0 30′ Le Normand, 48′ Kubo, 66′ Oyarzabal

Domenica 1 ottobre

Almeria-Granada 3-3 41′, 44′, 45+4′ Suarez (A), 66′ Zaragoza (G), 70′ Sanchez (G), 86′ Uzuni (G)

Alaves-Osasuna 0-2 36’Arnaiz, 90′ Budimir

Atlético Madrid-Cadice 3-1 12′ Lucas Pires (C), 27′ Marti (C), 32′, 66′ Correa (A), 46′ Molina (A)

Betis-Valencia 3-0 41′ Diao, 52′ Roca, 85′ Ezzalzouli

Lunedì 2 ottobre

Las Palmas-Celta Vigo 2-1 67′ Douvikas (C), 84′ Viera (L), 90+4′ Cardona (L)

LaLiga, classifica finale

Real Madrid 22

Barcellona 20

Girona 19

Atlético Madrid 16

Real Sociedad 15

Athletic Bilbao 14

Betis 12

Rayo Vallecano 12

Valencia 10

Osasuna 10

Getafe 9

Cadice 9

Villareal 8

Las Palmas 8

Siviglia 7

Maiorca 7

Alaves 7

Celta Vigo 5

Granada 5

Almeria 3