Liga 2023-2024: risultati, marcatori e classifica 6° giornata 22-23-24/8/2023

LaLiga risultati, marcatori e classifica della sesta giornata di campionato.

Il campionato spagnolo inizia con la vittoria dell’Athletic Bilbao sul campo dell’Alaves. Continua il momento davvero magico dei baschi che sono sempre più in alto in classifica.

Non è neanche da meno il Girona che non demorda. Dopo la cinquina della scorsa giornata, i Biancorossi ne calano un’altra contro il Maiorca che, però, era andato in vantaggio. Dopo però è arrivato l’ondata dei padroni di casa che continuano a vivere un sogno lì in alto, a pari punti col Barcellona.

Pomeriggio davvero difficile per i catalani che vanno sotto in casa contro il Celta Vigo che segna il 2-0 al 76’. Sembra tutto finito ma non per Lewandowski che fa una doppietta in quattro minuti e poi Cancelo regala la rete del definitivo 3-0 e la vittoria alla propria squadra.

Partita piena di gol quella tra Real Sociedad contro il Getafe. I baschi, però, erano andati in doppio svantaggio ma nella ripresa hanno rimontato con i madrileni che hanno segnato il gol della bandiera con Latasa.

L’attenzione è sul derby di Madrid tra Atlético e Real. La stracittadina viene vinta dai Colchoneros con un 3-1 grazie alla doppietta di Morata e al gol di Griezmann. A nulla è valso la rete di Kross per le Merengues che perdono la loro prima partita della stagione.

LaLiga, risultati

Venerdì 22 settembre

Alaves-Athletic Bilbao 0-2 18’ Williams, 76’ Sancet

Sabato 23 settembre

Girona-Maiorca 5-3 4’ Muriqi (M), 26’ Lopez (G), 33’ Dovyk (G), 37’ Martin (G), 45’ Herrera (G), 57’ Savio (G), 88’, 90+5’ Prats (M)

Barcellona-Celta Vigo 3-2 19’ Larsen (CV), 76’ Douvikas (CV), 81’, 85’ Lewandowski (B), 89’ Cancelo (B)

Osasuna-Siviglia 0-0

Almeria-Valencia 2-2 14’ Lopez (V), 59’, 69’ Arribas (A), 64’ Guerra (V)

Domenica 24 settembre

Real Sociedad-Getafe 4-3 2′ Kubo (R), 39′ Alena (G), 45+5′ Mayoral (G), 61′, 88′ Oyarzabal (R), 66′ Mendez (R), 90+2′ Latasa (G)

Rayo Vallecano-Villareal 1-1 15′ Soroth (V), 16′ Perez (R)

Betis-Cadice 1-1 41′ Ramos (C), 60′ Rodriguez (B)

Las Palmas-Granda 1-0 90+2′ Kirian

Atlético Madrid-Real Madrid 3-1 4′, 46′ Morata (A); 18′ Griezmann (A), 35′ Kross (R)

LaLiga, classifica finale

Real Madrid 15

Barcellona 16

Girona 16

Athletic Bilbao 13

Atlético Madrid 10

Valencia 10

Rayo Vallecano 10

Real Sociedad 9

Cadice 8

Betis 8

Osasuna 7

Villareal 7

Getafe 7

Alaves 6

Las Palmas 5

Maiorca 5

Celta Vigo 4

Siviglia 3

Granada 3

Almeria 2