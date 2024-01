Liga 2023-2024: risultati, marcatori e classifica 21ª giornata 19-20-21-22 gennaio 2024

Polemiche roventi in Liga. La vittoria del Real Madrid in rimonta contro il fanalino di coda Almeria ha scatenato un putiferio mediatico e come sempre quando si parla del piu’ grande club al mondo ritorna in mente la parola sudditanza. In Spagna non hanno dubbi, la gara è stata gestita in maniera disastrosa, arbitro e sala Var hanno commesso degli errori clamorosi.

Il Real Madrid di Carlo Ancelotti è riuscito a rimontare da 0-2 a 3-2 dopo qualche scelta discutibile, secondo l’Almeria, scandalosa da parte dell’arbitro in collaborazione con la sala Var. Tre gli episodi da moviola, su tutti, l’annullamento del gol dell’1-3 per gli ospiti e la deviazione di Vinicius che dà l’impressione di segnare il gol del 2-2 col braccio.

Per il tecnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, “l’arbitro ha deciso in modo corretto in tutte e tre le occasioni“. Qualche dubbio rimane anche sul momentaneo pareggio delle mererngues, quando Vinicius dà l’impressione di segnare con il braccio.

Non è di questo avviso il tecnico del Barcellona, Xavi, che ha commentato i fatti dopo la vittoria della sua squadra per 4-2 sul campo del Real Betis: “Se parliamo ci squalificano, ma l’ha visto tutto il mondo, sarà difficile vincere il campionato così”.

In campionato il Barcellona insegue il Real Madrid a 7 punti, ma soprattutto, anche se ha una partita in piu’, si trova ad 8 punti dalla capolista Girona, autentica macchina da gol, in vetta alla Liga con un punto di vantaggio sulle merengues. Anche in questo turno la capolista surclassa per 5-1 il Siviglia, con Dovbyk sugli scudi con una tripletta realizzata in 6 minuti, che gli permette di arrivare a 14 gol in 20 partite, le stesse di Bellingham.

La Liga’s top scorers:



▪️ Jude Bellingham (Real)

▪️ Artem Dovbyk (Girona)



Nel posticipo della 21° giornata vittoria di misura dell’Atletico Madrid, a segno Morata, contro il Granada penultimo in classifica. Per la squadra di Simeone tre punti fondamentali per un piazzamento Champions, raggiunto l’Atletico Bilbao sconfitto a Valencia. In coda sempre critica la situazione del Siviglia, con un solo punto di vantaggio sul Cadice che attualmente saluterebbe la Liga.

Risultati della 21ª giornata della Liga:

Venerdì 19 gennaio

Alavés – Cadice 1-0

Sabato 20 gennaio

Rayo Vallecano – Las Palmas 0-2

Villarreal – Maiorca 1-1

Valencia – Athletic Bilbao 1-0

Celta Vigo – Real Sociedad 0-1

Domenica 21 gennaio

Osasuna – Getafe 3-2

Real Madrid – Almeria 3-2

Betis – Barcellona 2-4

Girona – Siviglia 5-1

Lunedì 22 gennaio

Granada – Atlético Madrid 0-1

Classifica della Liga dopo la 21ª giornata:

1 Girona 52 21 16 4 1 51 25 2 Real Madrid 51 20 16 3 1 43 13 3 Barcellona 44 20 13 5 2 40 24 4 Atletico Madrid 41 20 13 2 5 40 23 5 Atletico Bilbao 41 21 12 5 4 38 21 6 Real Sociedad 35 21 9 8 4 32 21 7 Valencia 32 21 9 5 7 27 24 8 Las Palmas 31 21 9 4 8 21 17 9 Real Betis 31 21 7 10 4 24 24 10 Getafe 26 20 6 8 6 26 28 11 Osasuna 25 20 7 4 9 25 31 12 Alavés 23 21 6 5 10 19 27 13 Rayo 23 20 5 8 7 18 26 14 Villarreal 20 21 5 5 11 28 42 15 Maiorca 20 21 3 11 7 19 25 16 Celta Vigo 17 21 3 8 10 21 31 17 Siviglia 16 21 3 7 11 26 35 18 Cádiz 15 21 2 9 10 15 31 19 Granada 11 21 2 5 14 22 42 20 Almeria 6 21 0 6 15 21 46