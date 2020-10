Liga 2020-2021, risultati 6° giornata: sconfitte Barcellona e Real Madrid prima del Clasico, ok Atletico

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 6° giornata di Liga: la classifica e i marcatori aggiornate

Il Real Madrid incappa in una clamorosa sconfitta casalinga ad opera Cadice; agli ospiti basta un goal messo a segno al 16esimo del primo tempo per prendersi i tre punti nella sfida più difficile della stagione. Sconfitta clamorosa, ma fuori casa, anche per il Barcellona di Koeman che viene sconfitto 1 a 0 dal Getafe, la rete della vittoria arriva a metà riprese dal dischetto con Mata.

Vince in trasferta l’Atletico Madrid, 2 a 0 in casa del Celta Vigo, rete in apertura di #Suarez e poi il 2 a 0 lo mette e segno Carrasco in pieno recupero; il Siviglia viene sconfitto dal Granada per 1 a 0 con una rete di Herrera a dieci minuti dal termine. Bella vittoria del Villareal, 2 a 1 in casa contro il Valencia, che balza in cima alla classifica; l’Athletic Bilbao si libera con qualche difficoltà del Levante, 2 a 0 che matura nella ripresa grazie alle reti di Berenguer e Williams.

Pareggio 2 a 2 tra Huesca e Real Valladolid; vittoria esterna per la neopromossa Elche che si impone 2 a 0 in casa dell’Alaves con le reti di Milla in chiusura del primo tempo e di Morente a pochi minuti dal termine. Unico pareggio a reti bianche, 0 a 0, quello tra Eibar e Osasuna; vittoria 3 a 0 in trasferta per la Real Sociedad in casa del Real Betis che permette alla squadra di Alguacil di salire in testa alla classifica con il Villareal.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Granada – Siviglia 1 – 0

Celta Vigo – Atlético Madrid 0 – 2

Real Madrid – Cadice 0 – 1

Getafe – Barcellona 1 – 0

Eibar – Osasuna 0 – 0

Athletic Bilbao – Levante 2 – 0

Villarreal – Valencia 2 – 1

Alavés – Elche 0 – 2

Huesca – Real Valladolid 2 – 2

Real Betis – Real Sociedad 0 – 3

CLASSIFICA LIGA

Real Sociedad 11

Villarreal 11

Real Madrid 10

Getafe 10

Cadice 10

Granada 10

Real Betis 9

Atlético Madrid 8

Barcellona 7

Siviglia 7

Osasuna 7

Valencia 7

Elche 7

Athletic Bilbao 6

Eibar 5

Celta Vigo 5

Huesca 5

Alavés 4

Levante 3

Real Valladolid 3

