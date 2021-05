Liga 2020-2021, risultati 37° giornata: vincono Atletico e Real Madrid, perdono Barcellona e Siviglia

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 37° giornata di Liga: la classifica e i marcatori aggiornate

Campionato spagnolo che sarà deciso all’ultima giornata, infatti entrambe le squadre di Madrid vincono, 1 a 0 il Real a Bilbao contro l’Athletic e 2 a 1 l’Atletico in casa contro l’Osasuna, Colchoneros sotto 1 a 0 fino al minuto 82, poi pareggiano con Lodi e Suarez in zona Cesarini da la vittoria agli uomini di Simeone.

Sconfitta pesantissima per il Barcellona invece, 2 a 1 in casa contro il Celta Vigo, che ora rischia anche di perdere la terza posizione; il Siviglia non approfitta del passo falso dei BlauGrana, viene infatti sconfitta dal Villarreal addirittura per 4 a 0 con una tripletta di Bacca e una rete di Moreno. Quattro reti anche per la Real Sociedad contro il Real Valladolid, 4 a 1 il risultato finale; stesso punteggio, 4 a 1 per i padroni di casa, anche nella sfida tra Valencia e Eibar.

Ancora un poker nella sfida tra Alaves e Granada, 4 a 2 per al triplice fischio; l’Elche vince in trasferta 3 a 1 sul campo del Cadice e rimanda all’ultima giornata anche la corsa salvezza, infatti aggancia l’Huesca, sconfitto 1 a 0 dal Real Betis, a quota 33 punti. Il Getafe si impone 2 a 1 in casa contro il Levante e si salva con una giornata di anticipo; classifica cannonieri che a novanta minuti dal termine vede saldamente in testa Messi con 30 goal seguito da Moreno a 23 e Benzema a 22.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Alavés – Granada 4 – 2

Athletic Bilbao – Real Madrid 0 – 1

Atlético Madrid – Osasuna 2 – 1

Barcellona – Celta Vigo 1 – 2

Cadice – Elche 1 – 3

Getafe – Levante 2 – 1

Real Betis – Huesca 1 – 0

Real Sociedad – Real Valladolid 4 – 1

Valencia – Eibar 4 – 1

Villarreal – Siviglia 4 – 0

CLASSIFICA LIGA

Atlético Madrid 83

Real Madrid 81

Barcellona 76

Siviglia 74

Real Sociedad 59

Real Betis 58

Villarreal 58

Celta Vigo 53

Athletic Bilbao 46

Granada 45

Osasuna 44

Cadice 43

Valencia 42

Levante 40

Alavés 38

Getafe 37

Huesca 33

Elche 33

Real Valladolid 31

Eibar 30

