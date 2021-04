Liga 2020-2021, risultati 33° giornata: manita Atletico, pareggio Real Madrid, sconfitta Barcellona

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 33° giornata di Liga: la classifica e i marcatori aggiornate

Trentatreesima giornata di Liga che inizia il 18 Aprile con otto incontri, apre le danze la sfida tra Osasuna ed Elche, 2 a 0 per i padroni di casa; poi il Siviglia espugna il campo della logo per 2 a 1, le reti tutte nei primi venticinque minuti.

L’Alaves vince in casa contro l’Huesca, 1 a 0, grazie alla rete mess a segno da Battaglia a cinque minuti dal termine; l’Atletico Madrid strapazza l’Eibar con un sonoro 5 a 0 doppiette per Correa e Llorente con in mezzo il goal di Carrasco. Cinque goal anche per il Villarreal nella trasferta contro il Levante, 5 a 1 il risultato finale; pareggio 2 a 2 tra Real Betis e Valencia.

Pareggio a reti bianche tra Cadice e Celta Vigo; finisce senza marcature anche la sfida tra Getafe e Real Madrid. Le due partite disputate in questi giorni sono quelle tra Athletic Bilbao e Real Valladolid, finita 2 a 2, e la sfida tra il Barcellona e Granada finisce con la clamorosa vittoria degli ospiti, perchè si doveva recuperare dopo la finale di Coppa di Spagna giocata tra i BlauGrana e il Bilbao vinta da Messi e compagni.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Osasuna – Elche 2 – 0

Real Sociedad – Siviglia 1 – 2

Alavés – Huesca 1 – 0

Atlético Madrid – Eibar 5 – 0

Cadice – Celta Vigo 0 – 0

Real Betis – Valencia 2 – 2

Getafe – Real Madrid 0 – 0

Levante – Villarreal 1 – 5

Athletic Bilbao – Real Valladolid 2 – 2

Barcellona – Granada 1 – 2

CLASSIFICA LIGA

Atlético Madrid 73

Real Madrid 71

Barcellona 71

Siviglia 70

Real Sociedad 53

Real Betis 50

Villarreal 49

Granada 45

Athletic Bilbao 42

Celta Vigo 41

Osasuna 40

Levante 38

Cadice 37

Valencia 36

Getafe 34

Alavés 31

Real Valladolid 30

Elche 30

Huesca 27

Eibar 23

