Liga 2020-2021, risultati 32° giornata: il Barcellona approfitta del pareggio del Real Madrid e della sconfitta dell’Atletico

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 32° giornata di Liga: la classifica e i marcatori aggiornate

Trentaduesima giornata di Liga che vede la sconfitta dell’Atletico Madrid, 2 a 1 sul difficile campo di Bilbao contro l’Athletic, il goal partita arriva a pochi minuti dal termine con Martinez; pareggio 0 a 0 per il Real di Zidane, il Real Betis resiste all’assedio dei Blancos e torna a casa con un punto importante per la corsa alla prossima Europa League.

Vittoria 1 a 0 per l’Elche sul Levante, tre punti fondamentali per la lotta salvezza; pareggio 1 a 1 tra Real Valladolid e Cadice, punto importante per la squadra di Cervera che è praticamente salva. Stesso risultato, 1 a 1, anche tra Valencia e Alaves, le reti arrivano nelle ultime battute del match, in vantaggio gli ospiti al 84esimo con Guidetti poi cinque minuti dopo il Valencia arriva al pari grazie a Gaya; il Getafe vince 2 a 0 in casa dell’Huesca e si allontana dalla zona retrocessione.

Vittoria interna per il Celta Vigo, 2 a 1 contro l’Osasuna; finisce 2 a 1 anche la sfida tra Siviglia e Granada, in rete Rakitic dal dischetto e Ocampos a meta ripresa per i GialloRossi, dagli undici metri anche il goal della bandiera del Granada, lo sigla Soldado al 90esimo. Il Barcellona vince 2 a 1 in casa del Villarreal, doppietta di Griezmann dopo il momentaneo vantaggio di Chukwueze, ed ha la possibilità di salire in testa alla Liga vincendo il recupero contro il Granada Mercoledì sera; la Real Sociedad vince contro l’Eibar.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Elche – Levante 1 – 0

Real Valladolid – Cadice 1 – 1

Valencia – Alavés 1 – 1

Real Madrid – Real Betis 0 – 0

Huesca – Getafe 0 – 2

Villarreal – Barcellona 1 – 2

Celta Vigo – Osasuna 2 – 1

Siviglia – Granada 2 – 1

Athletic Bilbao – Atlético Madrid 2 – 1

Eibar – Real Sociedad 0 – 1

CLASSIFICA LIGA

Atlético Madrid 73

Real Madrid 71

Barcellona 71

Siviglia 70

Real Sociedad 53

Real Betis 50

Villarreal 49

Granada 42

Celta Vigo 41

Athletic Bilbao 41

Osasuna 40

Levante 38

Cadice 37

Valencia 36

Getafe 34

Alavés 31

Elche 30

Real Valladolid 29

Huesca 27

Eibar 23

