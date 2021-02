Liga 2020-2021, risultati 23° giornata: vincono Atletico, Real Madrid e Barcellona

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 23° giornata di Liga: la classifica e i marcatori aggiornate

Con un po’ di fatica l’Atletico Madrid vince contro il Granada, 2 a 1 alla fine dei novanta minuti, e mantiene invariato il vantaggio sui cugini del Real vittoriosi 2 a 0 in casa contro il Valencia; il Barcellona torna a vincere e a convincere contro l’Alaves, sono infatti 5 le reti segnate dai Balugrana, doppietta per Messi e Trincao e rete di Firpo per il 5 a 1 finale.

Il Celta Vigo vince 3 a 1 in casa contro l’Elche, doppietta di Mina e rete di Mendez per i padroni di casa; il Siviglia vince 1 a 0 contro l’Huesca e si mantiene al quarto posto in classifica. Stesso risultato, 1 a 0, ma in favore degli ospiti nella sfida tra Getafe e Real Sociedad, ai BiancoBlu basta un goal di Isak al trentesimo del primo tempo per portarsi a casa i tre punti; pareggio 1 a 1 tra Eibar e Real Valladolid.

Brutta sconfitta casalinga per il Villarreal superato 2 a 1 dal Real Betis; vince in trasferta anche l’Osasuna, 1 a 0 in casa del Levante, il goal vittoria è messo a segno da Budmir a quindici minuti dal termine. Il posticipo tra Cadice e Athletic di Bilbao finisce con la goleada dei baschi.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Celta Vigo – Elche 3 – 1

Granada – Atlético Madrid 1 – 2

Siviglia – Huesca 1 – 0

Eibar – Real Valladolid 1 – 1

Barcellona – Alavés 5 – 1

Getafe – Real Sociedad 0 – 1

Real Madrid – Valencia 2 – 0

Levante – Osasuna 0 – 1

Villarreal – Real Betis 1 – 2

Cadice – Athletic Bilbao 0 – 4

CLASSIFICA LIGA

Atlético Madrid 54

Real Madrid 49

Barcellona 46

Siviglia 45

Real Sociedad 38

Villarreal 36

Real Betis 33

Granada 30

Celta Vigo 29

Athletic Bilbao 28

Levante 27

Osasuna 25

Valencia 24

Getafe 24

Cadice 24

Alavés 22

Eibar 21

Real Valladolid 21

Elche 18

Huesca 16

