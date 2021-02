Liga 2020-2021, risultati 22° giornata: vincono Real Madrid e Barcellona, pareggio Atletico

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 22° giornata di Liga: la classifica e i marcatori aggiornate

Ventiduesima giornata di Liga che inizia Venerdì pomeriggio con la sfida tra Alaves e Real Valladolid, hanno la meglio i padroni di casa per 1 a 0, rete messa a segno da Joselu al 66esimo; pareggio 2 a 2 tra Levante e Granada, doppietta di Luis Morales per il Levante, mentre per gli ospiti vanno in rete Kenedy e logo.

Il Real Madrid vince 2 a 1 in casa dell’ultima in classifica, doppietta di Varane in rimonta, il goal partita arriva infatti a sei minuti dal 90esimo; anche il Barcellona vince fuori casa rimontando lo svantaggio, il goal della vittoria è messo a segno da Trinćao al 87esimo. Elche Villareal finisce 2 a 2, anche qui una doppietta da segnalare, quella di Moreno che porta gli ospiti sul 2 a 0 nel primo tempo, nella ripresa i padroni di casa riescono a recuperare con Carillo prima e Boye dopo; netta vittoria del Siviglia, 3 a 0 in casa contro il Getafe.

La Real Sociedad travolge il Cadice con un poker, finisce 4 a 1 grazie alle doppiette di Oyarzabal e Isak, inutile il goal della bandiera messo a segno da Izquierdo; pareggio 1 a 1 tra Athletic di Bilbao e Valencia. Vittoria di misura per l’Osasuna che si impone 2 a 1 sull’Eibar; nel posticipo l’Atletico Madrid pareggia clamorosamente in casa contro il Celta Vigo.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Alavés – Real Valladolid 1 – 0

Levante – Granada 2 – 2

Huesca – Real Madrid 1 – 2

Elche – Villarreal 2 – 2

Siviglia – Getafe 3 – 0

Real Sociedad – Cadice 4 – 1

Athletic Bilbao – Valencia 1 – 1

Osasuna – Eibar 2 – 1

Real Betis – Barcellona 2 – 3

Atlético Madrid – Celta Vigo 2 – 2

CLASSIFICA LIGA

Atlético Madrid 51

Barcellona 43

Real Madrid 43

Siviglia 42

Villarreal 36

Real Sociedad 35

Real Betis 30

Granada 30

Levante 27

Celta Vigo 26

Athletic Bilbao 25

Valencia 24

Getafe 24

Cadice 24

Osasuna 22

Alavés 22

Eibar 20

Real Valladolid 20

Elche 18

Huesca 15

