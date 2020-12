Liga 2020-2021, risultati 14° giornata: Barcellona-Valencia 2-2, vincono Atletico e Real Madrid

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 14° giornata di Liga: la classifica e i marcatori aggiornate

Vittoria 3 a 1 per l’Atletico Madrid sull’Elche con una doppietta di Suarez e un rigore di Diego Costa, inutile la rete della bandiera messa a segno da Boyè al 64esimo; vincono anche i cugini del Real Madrid, 3 a 1 in casa dell’Eibar, le prime 2 reti per le Merengues arrivano nel quarto d’ora iniziale con Benzema e Modric, poi l’Eibar accorcia le distanze al 28esimo, ci pensa Vasquez al 92esimo a chiudere il match.

L’Athletic Bilbao vince 2 a 0 in casa contro l’Huesca, le reti arrivano entrambe in zona Cesarini, prima Kodro dal dischetto al minuto 86 e poi Nuñez al 91esimo; il Levante supera 2 a 1 la Real Sociedad che scivola al terzo posto in classifica, il goal vittoria arriva a pochi minuti dal termine con de Frutos. Pareggio casalingo del Barcellona, 2 a 2 contro il Valencia, sono otto ora le lunghezze di distanza dalla vetta; il Villareal si impone 3 a 1 in casa dell’Osasuna e mantiene saldamente la quarta posizione.

Pareggio 1 a 1 tra Siviglia e Real Valladolid, in vantaggio i padroni di casa con un rigore di Ocampos nella prima frazione, poi a tre minuti dal termine Garcia mette a segno la rete del pareggio; netta vittoria del Celta Vigo, 2 a 0 sull’Alaves. Finisce 2 a 0 per i padroni di casa anche lo scontro tra Granada e Real Betis; ancora un 2 a 0 ma per gli ospiti nella sfida tra Cadice e Getafe.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Athletic Bilbao – Huesca 2 – 0

Atlético Madrid – Elche 3 – 1

Barcellona – Valencia 2 – 2

Levante – Real Sociedad 2 – 1

Osasuna – Villarreal 1 – 3

Siviglia – Real Valladolid 1 – 1

Celta Vigo – Alavés 2 – 0

Granada – Real Betis 2 – 0

Cadice – Getafe 0 – 2

Eibar – Real Madrid 1 – 3

CLASSIFICA LIGA

Atlético Madrid 29

Real Madrid 29

Real Sociedad 26

Villarreal 25

Barcellona 21

Granada 21

Siviglia 20

Celta Vigo 19

Cadice 18

Athletic Bilbao 17

Getafe 16

Real Betis 16

Valencia 15

Eibar 15

Levante 14

Elche 14

Alavés 14

Real Valladolid 14

Huesca 11

Osasuna 11

