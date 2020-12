Liga 2020-2021, risultati 13° giornata: Real Madrid-Atletico 2-0, vittoria Barcellona e record Messi

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 13° giornata di Liga: la classifica e i marcatori aggiornate

La tredicesima giornata di Liga vedeva il Derby di Madrid come partita di cartello, la sfida tra cugini finisce 2 a 0 per le Merengues con reti di Casemiro al quarto d’ora del primo tempo e autogol di Oblak a metà ripresa; gli uomini di Zidane si portano così al terzo posto a soli 3 punti dalla vetta.

La Real Sociedad perde l’occasione di essere prima in solitaria pareggiando in casa contro l’Eibar, 1 a 1 alla fine dei 90 minuti; torna alla vittoria il Barcellona 1 a 0 sul Levante con rete di Messi a quindici minuti dal termine, i punti di distacco dal primo posto sono nove e la condizione sembra ancora lontana ma ci sono segni di ripresa. Bella vittoria del Real Valladolid nell’anticipo di Venerdì, 3 a 2 contro l’Osasuna con doppietta di Weissman e rigore messo a segno da Orellana; pareggio 2 a 2 tra Valencia e Athletic di Bilbao.

Vittoria in trasferta per il Siviglia che di misura batte il Getafe, 1 a 0 alla fine delle ostilità; stesso risultato, 1 a 0, ma per i padroni di casa nella sfida tra Huesca e Alaves. Vince lontano da casa anche il Granada che si impone 1 a 0 sul campo dell’Elche con una rete di Suarez nei minuti finali del primo tempo; pareggio 1 a 1 tra Real Betis e Villareal. Il Celta Vigo distrugge il Cadice nello scontro diretto per la salvezza.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Real Valladolid – Osasuna 3 – 2

Valencia – Athletic Bilbao 2 – 2

Getafe – Siviglia 0 – 1

Huesca – Alavés 1 – 0

Real Madrid – Atlético Madrid 2 – 0

Real Sociedad – Eibar 1 – 1

Real Betis – Villarreal 1 – 1

Elche – Granada 0 – 1

Barcellona – Levante 1 – 0

Celta Vigo – Cadice 5 – 0

CLASSIFICA LIGA

Real Sociedad 26

Atlético Madrid 26

Real Madrid 23

Villarreal 22

Siviglia 19

Cadice 18

Granada 18

Barcellona 17

Real Betis 16

Celta Vigo 16

Eibar 15

Valencia 14

Athletic Bilbao 14

Elche 14

Alavés 14

Getafe 13

Real Valladolid 13

Levante 11

Huesca 11

Osasuna 11

