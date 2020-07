Liga 2019-2020, risultati 33° giornata: Barcellona-Atletico 2-2, Real Madrid a +4

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 33° giornata di Liga: la classifica e i marcatori aggiornate

Il Barcellona non riesce ad avere la meglio dell’Atletico Madrid, finisce 2 a 2 al Camp Nou con ben 3 rigori ed un autogol; il Real Madrid ne approfitta per andare a più quattro in classifica vincendo il derby contro il Getafe.

Il Siviglia vince 3 a 0 in casa del Leganes e si avvicina al terzo posto, la lotta per la qualificazione alla prossima Champions League sarà entusiasmante come la lotta per lo scudetto; il Villareal vince 2 a 0 in casa del Real Betis e si candida anche lei per un posto nell’Europa dei campioni, quasi sicuramente la squadra di Calleja giocherà la prossima Europa League.

Vittoria molto importante del Mallorca, 5 a 1 in casa contro il Celta Vigo, che può ancora salvarsi, anche se l’impresa sembra molto difficile; il Granada rimane in lizza per i preliminari di Europa League superando con un netto 2 a 0 l’Alaves, la compagine allenata da Diego Martinez con un pizzico di fortuna potrebbe centrare un’incredibile qualificazione.

Cade in casa il Valencia, sconfitto dall’Athletic di Bilbao con un rotondo 2 a 0, doppietta di Garcia, Baschi quasi sempre in controllo del match, inutile e sterile la reazione dei padroni di casa nei minuti finale di partita. Pareggio a reti bianche, 0 a 0, tra Real Valladolid e Levante, un punto a testa che va bene per tutte e due le squadre ormai in una posizione molto tranquilla di classifica.

L’Osasuna si impone 2 a 0 in casa dell’Eibar con la doppietta di Garcia e sale a quota 44 punti che gli consentono una agevole salvezza con molte giornate di anticipo; la Real Sociedad vince in rimonta contro l’Espanyol, 2 a 1 il risultato finale, in rete al decimo del primo tempo gli ospiti con Lopez, nella ripresa i padroni di casa spingono sull’acceleratore e raggiungono il pareggio al 56esimo con Josè e poi all’84esimo il goal vittoria di Isak.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Mallorca – Celta Vigo 5 – 1

Leganés – Siviglia 0 – 3

Barcellona – Atlético Madrid 2 – 2

Alavés – Granada 0 – 2

Valencia – Athletic Bilbao 0 – 2

Real Betis – Villarreal 0 – 2

Real Valladolid – Levante 0 – 0

Eibar – Osasuna 0 – 2

Real Sociedad – Espanyol 2 – 1

Real Madrid – Getafe 1 – 0

CLASSIFICA LIGA

Real Madrid 74

Barcellona 70

Atlético Madrid 59

Siviglia 57

Villarreal 54

Getafe 52

Real Sociedad 50

Athletic Bilbao 48

Granada 46

Valencia 46

Osasuna 44

Levante 42

Real Betis 37

Real Valladolid 36

Alavés 35

Eibar 35

Celta Vigo 34

Mallorca 29

Leganés 25

Espanyol 24

