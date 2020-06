Liga 2019-2020, risultati 32° giornata: il Real Madrid sorpassa il Barellona, ok Atletico

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 32° giornata di Liga: la classifica e i marcatori aggiornate

Il Real Madrid supera di misura l’Espanyol, 1 a 0 con rete di Casemiro su assist di Benzema, e balza in testa alla classifica approfittando del pareggio del Barcellona, 2 a 2 in casa del Celta Vigo; non basta la doppietta di Suarez ai Blaugrana che vengono raggiunti a due minuti dal termine dalla rete di Aspas.

L’Atletico Madrid vince 2 a 1 contro l’Alaves e consolida il terzo posto portando a 4 i punti di vantaggio sul Siviglia; la squadra di Lopetegui pareggia 1 a 1 in casa contro il Real Valladolid, il pari arriva solo su rigore a meno di 10 minuti dal termine. Bella vittoria dell’Athletic di Bilbao, 3 a 1 sul Mallorca, che spera ancora di riuscire a qualificarsi per i preliminari di Europa League. Il Getafe vince lo scontro diretto contro la Real Sociedad e difende il quinto posto in classifica.

L’Osasuna si impone 2 a 1 sul Leganes con una doppietta di Gallego, il goal partita arriva allo scadere del lunghissimo recupero di ben 7 minuti. Il Levante rifila un poker al Real Betis, i padroni di casa vanno sul 4 a 0 a mezzora dalla fine, inutile la reazione degli ospiti che mettono a segno 2 reti, il risultato finale è pertanto 4 a 2. Netta vittoria del Villareal sul Valencia, 2 a 0 alla fine dei 90 minuti. Il Granada viene sconfitto in casa dall’Eibar, 2 a 1 in favore degli ospiti al triplice fischio.

In classifica marcatori Messi rimane fermo a 21 reti, Benzema secondo a quota 17, seguono staccati la coppia Suarez e Moreno con 13 reti; di seguito tutti i risultati e la classifica dopo la 32esima giornata di Liga

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Siviglia – Real Valladolid 1 – 1

Athletic Bilbao – Mallorca 3 – 1

Celta Vigo – Barcellona 2 – 2

Osasuna – Leganés 2 – 1

Atlético Madrid – Alavés 2 – 1

Levante – Real Betis 4 – 2

Villarreal – Valencia 2 – 0

Granada – Eibar 1 – 2

Espanyol – Real Madrid 0 – 1

Getafe – Real Sociedad 2 – 1

CLASSIFICA LIGA

Real Madrid 71

Barcellona 69

Atlético Madrid 58

Siviglia 54

Getafe 52

Villarreal 51

Real Sociedad 47

Valencia 46

Athletic Bilbao 45

Granada 43

Osasuna 41

Levante 41

Real Betis 37

Real Valladolid 35

Eibar 35

Alavés 35

Celta Vigo 34

Mallorca 26

Leganés 25

Espanyol 24

©RIPRODUZIONE RISERVATA

