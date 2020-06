Liga 2019-2020, risultati 30° giornata: Siviglia-Barcellona 0-0, Real Madrid approfitta, ok Atletico

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 30° giornata di Liga: la classifica e i marcatori aggiornate

Il Barcellona pareggia 0 a 0 con il Siviglia in una partita molto tattica in cui le due squadre non vogliono perdere e alla fine nessuna delle due riesce ad avere la meglio; il punto conquistato dai Catalani consente al Real Madrid, vincente contro la Real Sociedad per 2 a 1, di agganciare in vetta Messi e compagni ed accendere il finale di stagione nella solita corsa a due che ormai caratterizza il campionato spagnolo degli ultimi anni.

L’Atletico Madrid vince ancora, 1 a 0 contro il Real Valladolid, e si prende il terzo posto scavalcando il Siviglia grazie alla differenza reti; gli uomini di Simeone sono a 13 punti dalla vetta della classifica ma sembrano avere tutte le carte in regola per qualificarsi per la prossima Champions League. Il Getafe pareggia 1 a 1 contro l’Eibar e rimane in quinta posizione anche se alle sue spalle gli avversari scalpitano.

Vittoria in trasferta per il Villareal che si impone 1 a 0 in casa del Granada e resta in lizza per un posto in europa, quanto meno per l’Europa League anche se il campionato è ancora lungo. Pareggio 1 a 1 tra Mallorca e Leganes, un punto a testa che non serve a nessuno, infatti le due squadre rimangono entrambe nelle posizioni in cui si trovavano cioè penultima e terzultima.

L’Espanyol perde ancora, 3 a 1 in casa contro il Levante, e per differenza reti è il fanalino di coda della Liga, la retrocessione ormai pare inevitabile. Vittoria casalinga per l’Athletic di Bilbao, 1 a 0 sul Real Betis, i baschi con l’aiuto della fortuna potrebbero ancora raggiungere i preliminari di Europa League anche se l’impresa sembra molto ardua. Il Celta Vigo si libera dell’Alaves con un risultato tennistico, finisce infatti 6 a 0; i padroni di casa sono in completo controllo del match dai primi minuti, per gli ospiti la partita finisce alla mezzora del primo tempo quando sotto di due reti rimangono in 10 uomini, al Celta ormai mancano una manciata di punti per raggiungere la quota salvezza.

Classifica marcatori che vede ancora in testa Messi con 21 marcature seguito da Benzema con 17, i due hanno un discreto vantaggio sul terzo classificato Moreno a quota 12, in queste ultime giornate l’asso Argentino dovrà difendersi dal ritorno del Francese. Qui di seguito tutti i risultati e la classifica dopo la 30esima giornata di Liga.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Granada – Villarreal 0 – 1

Mallorca – Leganés 1 – 1

Siviglia – Barcellona 0 – 0

Espanyol – Levante 1 – 3

Athletic Bilbao – Real Betis 1 – 0

Getafe – Eibar 1 – 1

Atlético Madrid – Real Valladolid 1 – 0

Celta Vigo – Alavés 6 – 0

Valencia – Osasuna 2 – 0

Real Sociedad – Real Madrid 1 – 2

CLASSIFICA LIGA

Barcellona 65

Real Madrid 65

Atlético Madrid 52

Siviglia 52

Getafe 48

Real Sociedad 47

Villarreal 47

Valencia 46

Athletic Bilbao 42

Granada 42

Levante 38

Osasuna 35

Alavés 35

Real Betis 34

Real Valladolid 33

Celta Vigo 30

Eibar 29

Mallorca 26

Leganés 24

Espanyol 24

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS