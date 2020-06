Liga 2019-2020, risultati 29° giornata: manita Atletico, vincono Barcellona e Real Madrid

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 29° giornata di Liga: la classifica e i marcatori aggiornate

Seconda giornata dopo la ripresa post quarantena COVID vede il Barcellona ancora in testa in solitaria; la vittoria più difficile del previsto contro un combattivo Leganes arriva grazie alle reti di Fati nel primo tempo e del solito Messi nella ripresa dal dischetto. Il Real Madrid batte il Valencia nel posticipo con il ritorno al gol di Asensio, all’esordio in stagione dopo il brutto infortunio dell’estate scorsa, oltre ad una doppietta pazzesca di Benzema.

Il Siviglia non riesce ad avere la meglio sul Levante, il match finisce 1 a 1, i padroni di casa arrivano al pareggio a pochi giri d’orologio dal termine grazie ad una autorete di Carlos, per gli uomini di Lopetegui sarà difficile mantenere la terza posizione. L’Atletico Madrid travolge 5 a 0 l’Osasuna e si porta a sole due lunghezze dal terzo posto, in rete Felix due volte e poi Llorente, Morata e Carrasco.

La Real Sociedad perde in casa dell’Alaves, 2 a 0 al triplice fischio, e scivola al quinto posto sorpassata dall’Atletico di Simeone; i padroni di casa invece ottengono tre punti fondamentali per la lotta salvezza raggiungendo quota 35 che potrebbero essere sufficienti per rimanere nella Liga. Il Getafe non riesce a battere l’Espanyol e dopo un inizio di campionato scoppiettante si ritrova al sesto posto con il rischio di scivolare fuori dalla zona coppe; la seconda squadra di Barcellona invece rimane penultima e sembra destinata alla retrocessione.

Pareggio 2 a 2 tra Real Betis e Granada con tre reti messe a segno negli ultimi sei minuti di partita; vanno in vantaggio gli ospiti alla mezzora del primo tempo con Fernandez, poi a 5 minuti dal termine il pareggio di Canales dal dischetto, tre minuti più tardi il Betis va di nuovo in rete con Tello ma il Granada non ci sta e in pieno recupero raggiunge il pareggio con Soldado. Il Villareal supera di misura 1 a 0 il Mallorca e rimane in lotta per l’ultimo posto disponibile per la qualificazione alla Europa League.

Finisce 2 a 2 anche la sfida tra Eibar e Athletic Bilbao, pareggio che non serve a nessuna delle due squadre, l’Eibar è ancora a rischio retrocessione avendo solo tre punti di vantaggio sulla terzultima, mentre l’Athletic è ormai lontanissimo dalle zone alte di classifica. Pareggio a reti bianche, 0 a 0, tra Real Valladolid e Celta Vigo, questi ultimi sono quartultimi con solo due lunghezze di vantaggio sul Mallorca mentre il Valladolid è in una posizione abbastanza tranquilla di classifica.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Levante – Siviglia 1 – 1

Real Betis – Granada 2 – 2

Getafe – Espanyol 0 – 0

Villarreal – Mallorca 1 – 0

Barcellona – Leganés 2 – 0

Eibar – Athletic Bilbao 2 – 2

Real Valladolid – Celta Vigo 0 – 0

Osasuna – Atlético Madrid 0 – 5

Alavés – Real Sociedad 2 – 0

Real Madrid – Valencia 3 – 0

CLASSIFICA LIGA

Barcellona 64

Real Madrid 62

Siviglia 51

Atlético Madrid 49

Real Sociedad 47

Getafe 47

Villarreal 44

Valencia 43

Granada 42

Athletic Bilbao 39

Osasuna 35

Levante 35

Alavés 35

Real Betis 34

Real Valladolid 33

Eibar 28

Celta Vigo 27

Mallorca 25

Espanyol 24

Leganés 23

