Liga 2019-2020, risultati 27° giornata: Real Madrid ko, Barcellona 1°, Atletico-Siviglia 2-2

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 27° giornata di Liga: la classifica e i marcatori aggiornate

Posticipo della Liga che vede il Real Madrid sconfitto per 2 a 1 del Real Betis, i Blancos perdono di nuovo la testa della classifica, infatti il Barcellona nel pomeriggio supera la Real Sociedad per 1 a 0 e sale a 58 punti due in più dei rivali.

Pareggio tra Siviglia e Atletico Madrid, 2 a 2, le reti tutte nel primo tempo; va in vantaggio il Siviglia con De Jong al 19esimo, poi l’Atletico in 4 minuti ribalta la situazione con Morata su rigore e Felix, a due minuti dalla pausa però gli ospiti pareggiano con Ocampos dal dischetto. Pareggio a reti bianche per il Getafe, 0 a 0 contro il Celta Vigo, che non approfitta del pareggio del Siviglia e perde l’occasione di portarsi al terzo posto.

Vittoria esterna per il Mallorca, 2 a 1 in casa dell’Eibar, tre punti importanti per la corsa salvezza che sarà serratissima fino alla fine visto che ci sono 5 squadre in appena 6 punti. Vittoria corsara per l’Athletic di Bilbao che rifila un 4 a 1 al Real Valladolid; vince fuori casa anche il Leganes, 2 a 1 contro il Villareal, doppietta di Oscar per gli ospiti che pareggia e poi supera la rete iniziale di Moreno.

Pareggio 1 a 1 tra Alaves e Valencia nell’anticipo di Sabato; stesso risultato, 1 a 1, tra Levante e Granada, vantaggio dei padroni di casa con Marti al 11esimo a cui risponde al 60esimo con Machis. L’Espanyol perde 1 a 0 contro l’Osasuna ed ora la salvezza sembra un’impresa titanica. In classifica marcatori sempre in testa Messi con 19 reti, secondo Benzema con 14.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Alavés – Valencia 1 – 1

Eibar – Mallorca 1 – 2

Atlético Madrid – Siviglia 2 – 2

Barcellona – Real Sociedad 1 – 0

Getafe – Celta Vigo 0 – 0

Osasuna – Espanyol 1 – 0

Real Valladolid – Athletic Bilbao 1 – 4

Levante – Granada 1 – 1

Villarreal – Leganés 1 – 2

Real Betis – Real Madrid 2 – 1

CLASSIFICA LIGA

Barcellona 58

Real Madrid 56

Siviglia 47

Getafe 46

Atlético Madrid 45

Real Sociedad 43

Valencia 42

Villarreal 38

Granada 38

Athletic Bilbao 37

Osasuna 34

Levante 33

Real Betis 33

Alavés 32

Real Valladolid 29

Eibar 27

Celta Vigo 26

Mallorca 25

Leganés 23

Espanyol 20

