Liga 2019-2020, risultati 26° giornata: Real Madrid-Barcellona 2-0, pareggio Atletico, vincono Getafe, Siviglia e Valencia

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 26° giornata di Liga: la classifica e i marcatori aggiornate

Il Real Madrid sconfigge 2 a 0 il Barcellona nel Classico e si riprende la testa della Liga; le reti arrivano nella ripresa, a venti minuti dalla fine Junior apre le marcature e poi in pieno recupero Mariano mette a segno il 2 a 0. Messi in giornata no non riesce ad incidere sulla partita, buona la gara di Isco e di Kroos per le Merengues.

Il Siviglia batte batte 3 a 2 l’Osasuna con una rete di En-Nesry al 93eimo e rimane al terzo posto con una lunghezza di vantaggio sul Getafe; proprio il Getafe vince di misura contro il Mallorca, 1 a 0 grazie alla rete di Maksimovic al 67esimo. Pareggio 1 a 1 tra Atletico Madrid ed Espanyol, partita contratta e poco spettacolare con molti ammoniti, gli uomini di Simeone non riescono ad avere la meglio sulla seconda squadra di Barcellona che ha ancora la speranza di salvarsi anche se è l’ultima della classe.

Vince il Valencia, 2 a 1 contro il Real Betis, match noioso nel primo tempo ma divertente nel secondo con 2 reti nei minuti finali; netta vittoria dell’Eibar sul Levante, 3 a 0 alla fine dei 90 minuti, doppietta di Charles e rete fine di Orellana. La Real Sociedad ha la meglio sul Real Valladolid, 1 a 0 grazie alla rete di Januzaj al 60esimo.

Stesso risultato, 1 a 0 in favore dei padroni di casa, nella sfida tra Athletic Bilbao e Villareal, il goal partita arriva su rigore trasformato da Garcia; unico pareggio a reti bianche quello tra Granada e Celta Vigo. Non cambia nulla in classifica marcatori con Messi sempre in testa seguito da Benzema secondo e dalla coppia Suarez Perez terzi.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Real Sociedad – Real Valladolid 1 – 0

Eibar – Levante 3 – 0

Valencia – Real Betis 2 – 1

Leganés – Alavés 1 – 1

Granada – Celta Vigo 0 – 0

Siviglia – Osasuna 3 – 2

Athletic Bilbao – Villarreal 1 – 0

Espanyol – Atlético Madrid 1 – 1

Mallorca – Getafe 0 – 1

Real Madrid – Barcellona 2 – 0

CLASSIFICA LIGA

Real Madrid 56

Barcellona 55

Siviglia 46

Getafe 45

Atlético Madrid 44

Real Sociedad 43

Valencia 41

Villarreal 38

Granada 37

Athletic Bilbao 34

Levante 32

Osasuna 31

Alavés 31

Real Betis 30

Real Valladolid 29

Eibar 27

Celta Vigo 25

Mallorca 22

Leganés 20

Espanyol 20

