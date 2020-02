Liga 2019-2020, risultati 25° giornata: vincono Barcellona, Atletico e Siviglia, ko Real Madrid

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 25° giornata di Liga: la classifica e i marcatori aggiornate

Messi stende l’Eibar con un poker e porta il Barcellona, 5 a 0 il risultato finale, in testa alla classifica sfruttando la contemporanea sconfitta del Real Madrid in casa del Levante per 1 a 0. Le Merenghes sono incappati in una piccola crisi con un solo punto nelle ultime due gare, crisi che rischia di fare perdere il campionato visto lo stato di forma di Messi e compagni.

Vittoria per l’Atletico Madrid nel posticipo contro il Villareal, sotto 1 a 0 dopo un quarto d’ora gli uomini di Simeone, guidati da Correa, un goal e un assist, pareggiano e poi ribaltano la situazione con un bel 3 a 1. Il Siviglia vince la sfida per il terzo/quarto posto con il Getafe travolgendo gli uomini di Bordelas con un sonoro 3 a 0.

La Real Sociedad vince 3 a 0 sul Valencia e rimane saldamente in zona Europa League con il sogno Champions a portata di mano; vittoria per 3 a 0 anche per il Granada che espugna il campo dell’Osasuna mettendo a segno le tre reti tutte nella prima frazione di gioco per poi amministrare il resto della gara. Vittoria di misura, 2 a 1, per l’Alaves sull’Athletic di Bilbao.

Pareggio ricco di goal tra Real Betis e Mallorca, finisce infatti 3 a 3 l’anticipo del Venerdì; il Celta Vigo supera il Leganes grazie alla rete di Aspas al 62esimo, 1 a 0 il risultato finale. Ancora una sconfitta per l’Espanyol, 2 a 1 in casa del Real Vallodolid, ed ultimo posto a braccetto con il Leganes.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Real Betis – Mallorca 3 – 3

Celta Vigo – Leganés 1 – 0

Barcellona – Eibar 5 – 0

Real Sociedad – Valencia 3 – 0

Levante – Real Madrid 1 – 0

Osasuna – Granada 0 – 3

Alavés – Athletic Bilbao 2 – 1

Real Valladolid – Espanyol 2 – 1

Getafe – Siviglia 0 – 3

Atlético Madrid – Villarreal 3 – 1

CLASSIFICA LIGA

Barcellona 55

Real Madrid 53

Atlético Madrid 43

Siviglia 43

Getafe 42

Real Sociedad 40

Villarreal 38

Valencia 38

Granada 36

Levante 32

Athletic Bilbao 31

Osasuna 31

Real Betis 30

Alavés 30

Real Valladolid 29

Eibar 24

Celta Vigo 24

Mallorca 22

Leganés 19

Espanyol 19

