Levante-Barcellona: dove vederla, probabili formazioni e pronostico

La Liga 2025/2026 prosegue con la seconda giornata e sabato 23 agosto alle 21:30 andrà in scena una sfida di grande interesse all’Estadio Ciudad de Valencia. Il Levante, neopromosso e campione in carica della Segunda División, ospita il Barcellona, campione di Spagna in carica e già primo in classifica dopo l’esordio vincente contro il Mallorca. Gli uomini di Hansi Flick cercano conferme, mentre la squadra di Julian Calero vuole dare una scossa alla propria stagione.

Il confronto si preannuncia complicato per i padroni di casa, ma il Levante punta a sfruttare il fattore campo per strappare un risultato positivo e mandare un segnale in chiave salvezza.

Levante in cerca di riscatto dopo il ko con l’Alavés

Il Levante ha iniziato il suo ritorno nella Liga con una sconfitta per 2-1 sul campo dell’Alavés, arrivata al termine di una gara combattuta e decisa solo al 92’. Un esordio amaro che ha messo in luce le difficoltà difensive della formazione di Julian Calero, chiamata ora a una prova di carattere contro i campioni in carica.

I precedenti non sorridono ai valenciani: nei 32 confronti diretti in Liga, il Barcellona ha vinto 24 volte, contro i soli 3 successi del Levante e 5 pareggi. Nonostante questo, i “Granotas” hanno scritto pagine storiche contro i blaugrana, come nel 5-4 del maggio 2018, una delle sconfitte più clamorose per il Barça negli ultimi anni.

Barcellona già in vetta e pronto a dominare

Il Barcellona ha iniziato la stagione nel migliore dei modi, imponendosi 3-0 sul campo del Mallorca grazie alle reti di Raphinha, Ferran Torres e Lamine Yamal. La partita è stata decisa già nel primo tempo, con due gol nei primi 23 minuti e complice anche la doppia espulsione degli avversari.

Gli uomini di Hansi Flick puntano a confermare il dominio mostrato lo scorso anno, quando hanno vinto la Liga segnando 102 gol e mettendo in mostra una potenza offensiva devastante. L’arrivo estivo di Marcus Rashford ha ulteriormente rafforzato il reparto avanzato, mentre il tecnico tedesco lavora per migliorare la fase difensiva dopo le sei sconfitte rimediate nella passata stagione.

Il Barcellona vuole dare continuità al suo percorso vincente e mettere pressione immediata alle rivali, con l’obiettivo di confermarsi anche in Europa dopo l’eliminazione in semifinale di Champions League.

Probabili formazioni Levante-Barcellona

Levante (3-4-1-2): Campos; Elgezabal, Fuente, Cabello; Toljan, Lozano, Rey, Sanchez; Martinez; Romero, Brugue.

Allenatore: Julian Calero.

Barcellona (4-2-3-1): Garcia; Kounde, Araujo, Cubarsi, Balde; De Jong, Pedri; Yamal, Fermin Lopez, Raphinha; Ferran Torres.

Allenatore: Hansi Flick.

Nel Levante, assente Alfonso Pastor per infortunio, restano in dubbio Olasagasti, Arriaga, Koyalipou e Matturro. Nel Barcellona ancora indisponibile ter Stegen, mentre Lewandowski torna tra i convocati ma potrebbe partire dalla panchina per gestire il rientro.

Dove vedere Levante-Barcellona in diretta tv e streaming

📺 Diretta TV: La partita sarà trasmessa sui canali dedicati alla Liga.

📱 Diretta streaming: Disponibile tramite le piattaforme ufficiali per seguire il match su smartphone, tablet, PC e smart TV.

Quote, statistiche e pronostico

I pronostici sono nettamente a favore del Barcellona, dato come super favorito:

Vittoria Levante: 10.00

10.00 Pareggio: 6.25

6.25 Vittoria Barcellona: 1.25

L’Over 2.5 è quotato a 1.34, mentre l’Under 2.5 si trova a 2.90. Per il mercato Gol/No Gol, il “Sì” è a 1.70 e il “No” a 1.98.

Risultati esatti più probabili:

0-2 → 8.25

1-2 → 8.75

0-3 → 9.00

Il Barcellona parte nettamente favorito e, con il talento di Raphinha, Lamine Yamal e Ferran Torres, dovrebbe avere le armi per dominare la partita.

Pronostico: Levante 0-3 Barcellona