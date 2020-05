Lega, diritti tv Serie A: offerta da fondo CVC

La Serie A sta vivendo un momento cruciale della stagione. Impegnata già sul fronte del ritorno in campo delle squadre, ora ci sono delle voci che riguardano importanti investimenti per i diritti tv. L’offerta del fondo CVC è molto seria e guarda al futuro. Sono previsti fondi per i prossimi 10 anni.

Mentre il calcio pensa a come ripartire dopo l’emergenza Coronavirus, arrivano novità importanti per la nostra Serie A. La CVC Capital Partners, infatti, avrebbe messo gli occhi sul massimo campionato italiano e sarebbe pronta a fare grossi investimenti. L’idea del colosso è quello di garantire un flusso di liquidità alla Serie A per i prossimi dieci anni, attraverso un’iniziativa nel settore dei diritti tv.

In merito a questo, ci sarebbero stati dei primi colloqui tra la Lega Serie A ed il fondo di investimenti, in cui si è parlato dei primi approcci preliminari. I diritti tv sono l’oggetto principale della questione, considerando che rappresentano la parte più sostanziosa degli introiti della competizione. Con il campionato fermo per via del Coronavirus, infatti, le varie piattaforme televisive stanno chiedendo sconti alla Serie A, che dovrà sicuramente tenerne conto.

Il gigante del private equity ha già messo le mani nella Formula 1 e nel Sei Nazioni di rugby e non è intenzionato a fermarsi qua. L’obiettivo sarebbe quello di costituire nuova compagnia, dove confluirebbero i diritti tv a partire dal 2021, quando scadrà il contratto con Sky e Dazn.

Nel dettaglio, è previsto un finanziamento di circa 100 milioni per andare incontro alle immediate esigenze finanziarie della Serie A, colpita fortemente dal Covid-19. Al momento la Lega Serie A ha risposto con un “no comment” a queste voci, lasciando aperti grossi spiragli per la trattativa. E’ evidente che un ruolo chiave lo avrà la ripresa o meno del campionato, di cui sarà fondamentale capirne le sorti al più presto.

