Lecce – Verona Diretta Tv e Streaming Live Serie A 11° Giornata

Dove vedere Lecce – Hellas Verona in Diretta Tv e Streaming Live, 11° Giornata Serie A, Sabato 8 Novembre ore 15:00.

Il Lecce torna in campo con l’obiettivo di conquistare due vittorie consecutive in Serie A per la prima volta da maggio. La formazione salentina ospita un Hellas Verona in piena crisi di risultati, ancora a caccia del primo successo esterno della stagione. L’incontro, valido per la 11ª giornata di campionato, si giocherà sabato allo Stadio Via del Mare, dove i giallorossi vogliono sfruttare il fattore casa per allungare sulle dirette rivali nella corsa salvezza.

Il Verona, guidato da Paolo Zanetti, arriva a Lecce con un ruolino di marcia preoccupante: cinque pareggi e cinque sconfitte nelle prime dieci giornate. Un rendimento che non solo tiene la squadra veneta nei bassifondi della classifica, ma che riporta alla mente il ko dello scorso anno proprio sul campo dei salentini. I gialloblù sono chiamati a invertire la rotta per non complicare ulteriormente la propria situazione, mentre il Lecce punta a dare continuità ai progressi mostrati nell’ultimo turno e a confermare la solidità del proprio progetto tecnico.

Formazioni Ufficiali di Lecce – Verona:

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Gaspari, Thiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Morente, Berisha, Banda; Stulic. Allenatore: Eusebio Di Francesco.

A disposizione: Fruchtl, Samooja, Ndaba, Siebert, Sala, N’Dri, Helgason, Kouassi, Camarda, Sottil, Pierotti, Drame, Maleh.

VERONA (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Valentini; Belghali, Akpa-Akrpo, Gagliardini, Harroui, Bradaric; Giovane, Orban. Allenatore: Paolo Zanetti.

A disposizione: Perilli, Toniolo, Frese, Nunez, Sarr. Slotsager, Kastanos, Ebosse, Bernede, Mosquera, Niasse, Cham, Ajayi, Al-Musrati.

Dove vedere Lecce – Hellas Verona in Diretta TV e streaming:

Voce Dettagli Partita Lecce – Hellas Verona Data e ora 📺 Diretta TV DAZN e canale satellitare Zona 214 Sky 📱 Diretta streaming App ufficiale DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV

Diretta TV: DAZN e Zona DAZN (canale 214 Sky)

DAZN e Zona DAZN (canale 214 Sky) Diretta streaming: app DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV

app DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV Gli utenti Sky con pacchetto attivo potranno seguirla anche su Zona DAZN al canale 214 del decoder Sky.

La sfida Lecce – Hellas Verona di Sabato 8 Novembre 15:00 sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN, detentore dei diritti per tutte e 10 le partite di ogni giornata di Serie A, di cui tre in co-esclusiva con Sky Sport.

La telecronaca di Lecce – Hellas Verona su DAZN sarà a cura di Pierluigi Pardo, commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Per seguire il match basterà scaricare l’App ufficiale di DAZN e sottoscrivere l’abbonamento, con possibilità di visione anche su Smart TV, smartphone, tablet e PC.

Dalla scorsa stagione, con l’arrivo del canale satellitare Zona DAZN (canale 214 di Sky), gli abbonati possono guardare la Serie A anche tramite Sky Calcio. Tuttavia, per accedere a questo servizio resta necessario sottoscrivere un doppio abbonamento sia a Sky Sport che a DAZN, con un sovrapprezzo mensile di 5 euro per gli utenti già iscritti a DAZN.

Come arriva il Lecce:

Lecce, vittoria con la Fiorentina e rilancio in classifica: ora testa al Verona per allontanarsi dalla zona retrocessione

Dopo tre giornate senza successi in Serie A, il Lecce è tornato a sorridere battendo la Fiorentina 1-0 al “Franchi”, approfittando del difficile avvio di stagione dei viola. Il ko ha fatto precipitare la squadra toscana all’ultimo posto in classifica, costando la panchina a Stefano Pioli, mentre i salentini hanno conquistato tre punti fondamentali che li hanno portati momentaneamente fuori dalla zona retrocessione.

Nonostante il margine di sicurezza, i Lupi di Eusebio Di Francesco restano a rischio: soltanto tre punti li separano dal Genoa, attualmente 18°, e la sfida interna contro l’Hellas Verona assume così un peso specifico enorme. Il Lecce punta a ripetere il successo ottenuto nello stesso incrocio dello scorso maggio, quando vinse 1-0 al Via del Mare, ma il passato recente invita alla cautela. Prima di quella vittoria, infatti, i giallorossi avevano perso tre partite casalinghe consecutive contro i veneti in campionato, segno di un avversario storicamente ostico.

Una nuova vittoria non basterebbe a far salire il Lecce oltre la 15ª posizione, vista la distanza di quattro punti dal Cagliari, ma permetterebbe di allungare in modo significativo sulle dirette rivali nella corsa salvezza, dando ulteriore fiducia a una squadra che sembra finalmente aver ritrovato equilibrio e compattezza.

Come arriva il Verona:

Verona in crisi nera, ma con ottimi precedenti in Puglia: Zanetti cerca la svolta al Via del Mare

L’Hellas Verona arriva a Lecce consapevole di aver vinto tre delle ultime quattro trasferte in Puglia, compresi i successi per 1-0 nel settembre 2019, nel maggio 2023 e nel marzo 2024. Uno storico favorevole che Paolo Zanetti spera di sfruttare per invertire la rotta di un avvio di stagione disastroso.

Dopo dieci giornate di Serie A, infatti, i veneti contano cinque pareggi e cinque sconfitte, con appena sei gol realizzati, il secondo peggior attacco del campionato davanti solo al Parma. Ancora più preoccupanti sono i numeri lontano dal Bentegodi: solo due reti segnate in trasferta e due punti raccolti su quindici disponibili, con tre sconfitte in cinque partite.

La squadra gialloblù arriva a questo appuntamento senza vittorie da undici gare ufficiali, condividendo uno dei peggiori rendimenti esterni di tutta la Serie A. Ben 10 dei 16 gol subiti sono arrivati fuori casa, pari al 62,5% del totale, segno di una fragilità difensiva evidente quando si allontana dal proprio pubblico.

I numeri raccontano una squadra in piena crisi, ma la tradizione favorevole al Via del Mare lascia aperta una piccola speranza. Per il Verona, penultimo in classifica, l’obiettivo è chiaro: tornare al successo in campionato per la prima volta dal 2-1 sull’Empoli dello scorso maggio, e provare a riaccendere una stagione finora avara di soddisfazioni.

Pronostico Lecce-Verona:

Negli ultimi due confronti disputati al Bentegodi, Lecce e Hellas Verona si sono divise la posta in palio, ma quando si gioca in Puglia la storia cambia. Le ultime cinque sfide disputate al Via del Mare tra Serie A e Serie B hanno sempre avuto un vincitore, a conferma di un trend che difficilmente si interromperà in questo weekend.

Il Lecce, rinvigorito dal successo contro la Fiorentina e desideroso di dare continuità ai risultati, parte leggermente avanti nei pronostici. Gli uomini di Eusebio Di Francesco sembrano avere più equilibrio e concretezza rispetto ai veneti, ancora a secco di vittorie in trasferta e con una difesa spesso in difficoltà lontano da casa.

Il pronostico pende dunque dalla parte dei salentini, che potrebbero imporsi di misura: Lecce-Verona 1-0, un risultato che rispecchierebbe sia la solidità ritrovata dei padroni di casa sia le difficoltà offensive della formazione di Zanetti.

