Lecce – Udinese LIVE Diretta Streaming e Tv Serie A 24° Giornata

Dove vedere Lecce – Udinese in Diretta Tv e Streaming Live, 24° Giornata Serie A, Domenica 8 Febbraio ore 15:00.

Senza successi da otto partite consecutive di Serie A, un Lecce sempre più coinvolto nella lotta salvezza ospita l’Udinese domenica allo Stadio Via del Mare in una sfida che mette in palio punti pesanti per entrambe, seppur con obiettivi molto diversi.

Il momento dei salentini è estremamente delicato. Dall’inizio dell’anno il Lecce ha trovato la via del gol appena due volte, un dato che fotografa una crisi offensiva profonda e che ha fatto precipitare la squadra in una zona di classifica ad alto rischio. La pressione cresce settimana dopo settimana, così come l’urgenza di invertire una tendenza che sta diventando allarmante.

Scenario opposto per l’Udinese, che arriva in Salento con il morale decisamente più alto. I friulani hanno centrato due vittorie consecutive, una striscia positiva che li ha spinti stabilmente nella parte sinistra della classifica, regalando serenità e fiducia a un gruppo apparso in crescita sotto il profilo del gioco e dei risultati.

La sfida del Via del Mare si presenta quindi come un vero crocevia stagionale. Il Lecce terzultimo in classifica è chiamato a reagire per non scivolare ulteriormente verso la zona retrocessione, mentre l’Udinese vuole confermare il buon momento e consolidare il proprio piazzamento a metà classifica. Un confronto carico di tensione, soprattutto per i padroni di casa, che non possono più permettersi passi falsi.

I precedenti non aiutano a guardare con ottimismo alla sfida di domenica. Il Lecce ha infatti perso quattro delle ultime cinque partite casalinghe di Serie A contro l’Udinese, un dato che rafforza l’idea di un confronto storicamente complicato per i salentini.

Alla luce di questa tendenza, avviare proprio contro i friulani quel percorso di risalita necessario per la salvezza rischia di rivelarsi un compito tutt’altro che semplice.

Probabili Formazioni di Lecce – Udinese:

Dove vedere Lecce – Udinese in Diretta TV e streaming:

La sfida Lecce – Udinese di Domenica 8 Febbraio alle ore 15:00 sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN, detentore dei diritti per tutte e 10 le partite di ogni giornata di Serie A, di cui tre in co-esclusiva con Sky Sport.

La telecronaca di Lecce – Udinese su DAZN sarà a cura di Pierluigi Pardo, commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Per seguire il match basterà scaricare l’App ufficiale di DAZN e sottoscrivere l’abbonamento, con possibilità di visione anche su Smart TV, smartphone, tablet e PC.

Dalla scorsa stagione, con l’arrivo del canale satellitare Zona DAZN (canale 214 di Sky), gli abbonati possono guardare la Serie A anche tramite Sky Calcio. Tuttavia, per accedere a questo servizio resta necessario sottoscrivere un doppio abbonamento sia a Sky Sport che a DAZN, con un sovrapprezzo mensile di 5 euro per gli utenti già iscritti a DAZN.

Come arriva il Lecce:

Ancora senza vittorie nel 2026, il Lecce ha incassato lo scorso fine settimana la quarta sconfitta nelle ultime cinque partite di Serie A, cadendo 1 a 0 sul campo del Torino, formazione che arrivava a sua volta da una serie di quattro ko consecutivi. Un risultato che ha aggravato ulteriormente la situazione dei salentini, incapaci di sfruttare un turno teoricamente favorevole.

Dopo aver mostrato segnali di carattere con il pareggio interno contro la Lazio, che aveva interrotto una striscia di quattro sconfitte consecutive, la squadra di Eusebio Di Francesco è tornata a mani vuote dalla trasferta piemontese, confermando tutte le difficoltà emerse nelle ultime settimane.

La sconfitta di Torino ha lasciato il Lecce al 17° posto in classifica, con un solo punto di vantaggio sulla zona retrocessione, e ha prolungato una crisi offensiva ormai evidente. I giallorossi non trovano la rete da quattro gare consecutive e occupano l’ultimo posto per gol segnati in campionato, con appena 13 reti realizzate in tutta la Serie A.

Numeri che spiegano perché il Lecce sia una delle squadre che ha raccolto meno punti dall’inizio dell’anno solare. Dal mese di gennaio sono arrivati solo due punti in sette partite, rendimento che ha permesso a diverse rivali di avvicinarsi e superare i salentini nella corsa salvezza.

In questo scenario, la permanenza in massima serie per il quinto anno consecutivo potrebbe dipendere in larga parte dal rendimento casalingo. Finora, però, il Stadio Via del Mare non è stato un vero fortino: il Lecce ha ottenuto solo due vittorie in 12 gare di campionato davanti al proprio pubblico, un dato che rende ancora più urgente una svolta nelle prossime sfide interne.

Come arriva l’Udinese:

I precedenti recenti sono nettamente favorevoli all’Udinese. Indipendentemente dal fattore campo, i bianconeri hanno infatti vinto gli ultimi quattro confronti diretti contro il Lecce, compreso il successo per 3 a 2 ottenuto nella gara di andata disputata a ottobre.

Ancora più rilevante, però, è il momento di forma con cui l’Udinese si presenterà al Via del Mare. I friulani arrivano in Salento con grande fiducia, avendo centrato due vittorie consecutive in campionato per la prima volta dallo scorso settembre, una striscia che ha rilanciato ambizioni e classifica.

Il colpo esterno per 3 a 1 sul campo dell’Hellas Verona ha permesso all’Udinese di entrare nella top ten, posizione poi consolidata con il successo interno per 1 a 0 contro la Roma. Una vittoria pesante, arrivata contro una squadra in piena corsa per le prime posizioni.

Decisiva, in quell’occasione, una punizione di Jurgen Ekkelenkamp, deviata in modo decisivo, quanto basta per superare i giallorossi e portare l’Udinese al nono posto con 32 punti. Un bottino che certifica l’ottimo rendimento stagionale del club friulano.

Guardando allo storico recente, negli ultimi dodici anni solo una volta l’Udinese era riuscita a raccogliere più punti a questo punto del campionato. Un eventuale successo domenica permetterebbe ai bianconeri di registrare il miglior risultato dopo 24 giornate dal 2013, dato che sottolinea la solidità del percorso intrapreso.

Ripercorrendo quanto fatto nella sua prima stagione sulla panchina friulana, l’allenatore Kosta Runjaic ha costruito un gruppo compatto, organizzato e difficile da affrontare, con l’obiettivo di una tranquilla salvezza a metà classifica ormai ampiamente alla portata.

Dopo le vittorie ottenute in trasferta a Verona e a Torino, l’Udinese ha ora l’occasione di infilare tre successi esterni consecutivi in Serie A, traguardo che manca dal 2022 e che rappresenterebbe l’ennesima conferma del momento positivo vissuto dai friulani.

Pronostico di Lecce – Udinese:

La nostra previsione è Lecce 1 Udinese 1. Le due squadre arrivano alla sfida in condizioni opposte, ma il peso della classifica rende il match molto più urgente per i padroni di casa, chiamati a una prova di carattere davanti al proprio pubblico.

Il Lecce ha un disperato bisogno di punti per restare fuori dalla zona retrocessione e dovrebbe affrontare la gara con grande intensità agonistica. Se i salentini riusciranno finalmente a interrompere il lungo digiuno offensivo, potranno fare leva su una fase difensiva che, nonostante le difficoltà generali, ha concesso appena due reti nelle ultime quattro partite.

In questo contesto, il Udinese potrebbe trovare meno spazi del solito, soprattutto considerando l’assenza di Keinan Davis, elemento importante per profondità e fisicità nel reparto avanzato. Senza il suo contributo, i friulani rischiano di faticare contro una squadra pronta a difendersi con ordine e a lottare su ogni pallone.

Ne può scaturire una partita equilibrata, tesa e combattuta, in cui il Lecce metterà sul campo tutta la propria necessità di fare risultato, riuscendo a strappare almeno un punto contro un’Udinese solida ma meno brillante rispetto alle ultime uscite.