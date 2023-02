Lecce-Roma 1-1, voti e pagelle: “Falcone è decisivo, Abraham ritrovato”

La Roma si ferma al Via del Mare. Un grande Lecce conquista un punto importante.

Le pagelle del Lecce

Falcone 8: Non fa una tripla parata come Vicario, ma contro i giallorossi fa almeno 3 parate che decidono il risultato. Abraham ha un nuovo incubo, il punto del Lecce è gran parte di suo merito.

Gendrey 6: Partita di sacrificio, ma anche di grande attenzione. Non è facile arginare El Shaarawy e chi si inserisce, ma lo fa bene.

Baschirotto 7: Ancora lui. Sulla rete del vantaggio c’è il suo zampino, nonostante venga poi assegnato l’autogol. In difesa non concede letteralmente nulla.

Umtiti 6: Partita meno facile rispetto ai suoi compagni perché Abraham è in grande serata. Nonostante ciò, fa quel che può senza commettere errori.

Gallo 6,5: Partita di spessore. Vola lungo la fascia con grande autorità e si rende pericoloso anche al tiro. (Dal 74′ Pezzella 6: Si occupa della fase difensiva)

Blin 6: Qualche sbavatura c’è stata, ma la partita ha comunque dato indicazioni positive, specie nel confronto con Matic e Cristante.

Hjulmand 6,5: Anche oggi è il leader della squadra per carisma e geometrie. Gioca tantissimi palloni e si dimostra importante sia per far partire le azioni offensive, sia in fase difensiva.

Gonzalez 5,5: Bene in mezzo al campo, meno lucido nel difficile confronto con Paulo Dybala. Prende un giallo ingenuo che gli farà saltare il prossimo turno. (Dal 67′ Askildsen 6: Difende il fortino).

Strefezza 5: Di solito ha grandi qualità, oggi le mette poco in mostra. Suo il fallo di mano che porta la Roma dal dischetto. Non è la serata giusta. (Dal 74′ Banda 6: Entra col piglio giusto)

Colombo 6,5: Non segna, ma si rende utile in più riprese. Bravo a smistare il pallone, a giocare in profondità, ma anche a prendersi la responsabilità di partire qualche metro più dietro del solito. (Dal 67′ Persson 5,5: Ha una sola opportunità, la spreca).

Di Francesco 6: Va a sprazzi, ma quando parte è devastante. Si rende anche pericoloso dalle parti di Rui Patricio. (Dall’89’ Oudin SV)

Marco Baroni 7: Un punto contro la Roma. Già questo basterebbe per dare meriti a un Lecce che, da neopromossa, dimostra di saper stare perfettamente in Serie A. Affronta i giallorossi a viso aperto e strappa applausi a più riprese al Via del Mare.

Le pagelle della Roma

Rui Patricio 6: Non può nulla sul gol del Lecce, per il resto si dimostra attento.

Mancini 6: Argina bene Di Francesco, forse troppo impreciso nei lanci, ma sicuramente il migliore dei suoi in fase difensiva.

Smalling 5,5: Anche lui, come Ibanez, dimentica Baschirotto in occasione del gol del Lecce.

Ibanez 5: In 30 minuti fa autogol e si becca un cartellino giallo. Non si accorge di poter raddoppiare Baschirotto in occasione della rete del Lecce e per recuperare la posizione, si trova nel posto sbagliato al momento sbagliato, colpendo in maniera decisiva la sfera, che viene spedita alle spalle di Rui Patricio.

Zalewski 6: Mette in mostra la solita grinta e agonismo. Viene chiamato in causa spesso, ma non sempre ha la possibilità di scatenarsi. Merito del Lecce.

Cristante 5,5: Nonostante il Lecce abbia accettato la sfida fisica a centrocampo, non giganteggia. Anzi, è lui ad andare in difficoltà nel confronto con gli avversari.

Matic 5,5: Non la sua miglior versione. La mediana giallorossa viene disinnescata e come Cristante, non riesce a farsi valere dal punto di vista fisico. (Dall’84’ Wijnaldum SV)

El Shaarawy 6,5: Dimostra ancora una volta di poter giocare da esterno a tutta fascia. Prova a dare imprevedibilità alla manovra della Roma ed è sempre una spina nel fianco.

Dybala 6,5: Torna dal dischetto con i fantasmi dell’infortunio avuto all’andata e, questa volta, trasforma senza problemi. La sua presenza è imprescindibile, ma manca la giocata del campione.

Pellegrini 5,5: Inizia bene il match, poi cala vistosamente di intensità e non si dimostra lucido. Deve ancora tornare ai suoi livelli. (Dall’88’ Solbakken SV)

Abraham 7: Non segna, ci va molto vicino ma Falcone si supera almeno 2-3 volte sulle sue conclusioni. Nonostante ciò, giganteggia in mezzo al campo ed è il migliore dei suoi. (Dall’84’ Belotti SV)

Josè Mourinho 5,5: La squadra non gioca male, ma un’ingenuità difensiva regala al Lecce un gol evitabile. Occasione persa.