Lecce – Parma LIVE Diretta Streaming e Tv Serie A 20° Giornata

Dove vedere Lecce – Parma in Diretta Tv e Streaming Live, 20° Giornata Serie A, Domenica 11 Gennaio ore 12:30.

Lecce e Parma arrivano alla sfida del 20° turno di Serie A divisi da un solo punto in classifica, pronti a giocarsi uno scontro diretto che può pesare molto nella corsa alla salvezza. La partita è in programma domenica alle 12:30 allo Stadio Via del Mare dove i giallorossi proveranno a sfruttare il fattore campo per superare proprio i ducali in graduatoria.

Il momento delle due squadre racconta però di un equilibrio tutt’altro che scontato. Il Lecce attraversa una fase delicata, con tre partite consecutive senza vittorie e appena un punto conquistato segnale di una squadra che fatica a trovare continuità nonostante prestazioni spesso combattive.

Il Parma, al contrario, ha mostrato maggiore solidità nelle ultime uscite, riuscendo a portare a casa quattro punti nelle ultime tre gare, un bottino che gli permette di presentarsi a questa trasferta con più fiducia e una classifica leggermente migliore.

Lo scontro del Via del Mare si profila quindi come una vera e propria sfida a sei punti, nella quale Lecce cercherà il sorpasso e il Parma proverà a difendere la propria posizione, in un match che potrebbe indirizzare il cammino di entrambe nella seconda parte della stagione di Serie A.

All’andata il Lecce vinse al Tardini di misura 1 a 0 il 4 ottobre scorso con il gol decisivo segnato da Riccardo Sottil.

Guarda Lecce – Parma in Diretta su DAZN.

REGISTRATI SUBITO

Formazioni Ufficiali di Lecce – Parma:

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, T. Gabriel, Ndaba; Kaba, Ramadani, Maleh; Banda, Stulic, Pierotti. All. Di Francesco.

PARMA (4-3-2-1): Corvi; Delprato, Circati, Valenti, Valeri; Bernabé, Keita, Sorensen; Ondrejka, Oristanio; Pellegrino. All. Cuesta.

Dove vedere Lecce – Parma in Diretta TV e streaming:

Voce Dettagli Partita Lecce – Parma Data e ora 📺 Diretta TV DAZN e canale satellitare Zona 214 Sky 📱 Diretta streaming App ufficiale DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV

Diretta TV: DAZN e Zona DAZN (canale 214 Sky)

DAZN e Zona DAZN (canale 214 Sky) Diretta streaming: app DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV

app DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV Gli utenti Sky con pacchetto attivo potranno seguirla anche su Zona DAZN al canale 214 del decoder Sky.

La sfida Lecce – Parma di Domenica 11 Gennaio alle ore 12:30 sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN, detentore dei diritti per tutte e 10 le partite di ogni giornata di Serie A, di cui tre in co-esclusiva con Sky Sport.

La telecronaca di Lecce – Parma su DAZN sarà a cura di Pierluigi Pardo, commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Per seguire il match basterà scaricare l’App ufficiale di DAZN e sottoscrivere l’abbonamento, con possibilità di visione anche su Smart TV, smartphone, tablet e PC.

Dalla scorsa stagione, con l’arrivo del canale satellitare Zona DAZN (canale 214 di Sky), gli abbonati possono guardare la Serie A anche tramite Sky Calcio. Tuttavia, per accedere a questo servizio resta necessario sottoscrivere un doppio abbonamento sia a Sky Sport che a DAZN, con un sovrapprezzo mensile di 5 euro per gli utenti già iscritti a DAZN.

Come arriva il Lecce:

Il Lecce è reduce da una nuova delusione interna, la quinta sconfitta casalinga stagionale, arrivata martedì con il 2 a 0 contro la Roma, in una partita in cui i giallorossi hanno incassato una rete per tempo senza riuscire a reagire. Un ko maturato in un turno di Serie A anomalo, in cui nessuna squadra di casa è riuscita a conquistare i tre punti, ma che ha avuto un peso particolare per la formazione di Eusebio Di Francesco.

Il rendimento al Via del Mare nelle ultime settimane preoccupa. Il Lecce è rimasto a secco di gol in due gare consecutive davanti al proprio pubblico, dopo il pesante 0 a 3 subito dal Como a dicembre e la recente sconfitta con la Roma. Tra queste due battute d’arresto, però, è arrivato un pareggio di grande valore sul campo della Juventus, un 1 a 1 ottenuto con spirito di sacrificio e compattezza, anche se favorito dalle difficoltà offensive dei bianconeri in quella gara.

Questo alternarsi di risultati evidenzia un Lecce capace di soffrire e resistere quando il livello dell’avversario sale, ma penalizzato da una cronica difficoltà a trovare la via del gol. I Salentini hanno segnato appena 12 reti in 19 partite di campionato, un dato peggiore persino di quello del Pisa ultimo in classifica e che li vede, curiosamente, tra i peggiori attacchi della Serie A a pari merito proprio con il Parma, prossimo avversario.

Ancora più indicativo è il dato casalingo: solo sei gol realizzati al Via del Mare. Un numero pesante che mette in dubbio la possibilità del Lecce di effettuare il sorpasso in classifica sugli emiliani nello scontro diretto di domenica, nonostante l’urgenza di tornare a vincere davanti ai propri tifosi.

Come arriva il Parma:

Nonostante il Parma non abbia vinto nessuno degli ultimi tre confronti diretti contro il Lecce, il contesto attuale rende questa sfida tutt’altro che scontata. I numeri recenti delle due squadre raccontano di un equilibrio solo apparente, con gli emiliani che arrivano a questo appuntamento in condizioni leggermente migliori rispetto ai salentini.

La formazione guidata da Carlos Cuesta si presenta alla 20ª giornata di Serie A con sette punti conquistati nelle ultime cinque partite, un rendimento superiore di tre lunghezze rispetto a quello del Lecce di Di Francesco nello stesso periodo. Un dato che certifica una fase di crescita, soprattutto lontano dal Tardini.

Tra i risultati più significativi spicca il successo esterno contro il Pisa ultimo in classifica, seguito dal pareggio per 1 a 1 nel derby regionale contro il Sassuolo, con cui il Parma ha aperto il 2026 prolungando la propria striscia positiva in trasferta. Quel pareggio è arrivato dopo le vittorie ottenute contro Hellas Verona e ancora Pisa, due squadre in difficoltà ma comunque fondamentali per costruire fiducia e continuità.

Il quadro complessivo parla di un Parma solido lontano da casa, capace di perdere una sola volta nelle ultime sei gare esterne di campionato, un fattore che aumenta l’incertezza sull’esito della sfida del Via del Mare e rende il confronto con il Lecce una delle partite più aperte dell’intero turno di Serie A.

Pronostico Lecce – Parma:

Il Lecce non ha registrato nuovi infortuni nella gara persa contro la Roma, ma lo staff medico valuterà fino all’ultimo le condizioni di Tete Morente, Medon Berisha e Christian Fruchtl in vista della sfida di domenica. A pesare è soprattutto l’assenza di Lassana Coulibaly, impegnato con il Mali nella Coppa d’Africa 2025, dove venerdì affronterà il Senegal nei quarti di finale del torneo.

Il problema principale dei salentini resta però la produzione offensiva. In tutta la stagione solo otto giocatori sono riusciti ad andare a segno e, tra questi, Berisha e Coulibaly non saranno disponibili nel match contro il Parma. Gran parte delle speranze di Eusebio Di Francesco è quindi affidata a Lameck Banda, autore di due gol e un assist, e a Konan N’Dri, che ha realizzato due reti, chiamati a trascinare un attacco che fatica a trovare continuità.

Sul fronte opposto il Parma può contare su un riferimento offensivo molto più definito. Mateo Pellegrino è il miglior marcatore degli emiliani con cinque gol e un assist, mentre Adrian Bernabé, con due reti in campionato, rappresenta una valida alternativa offensiva dalla seconda linea. I numeri parlano chiaro: Pellegrino ha firmato il 41,7% delle reti totali del Parma, con due gol decisivi che hanno fruttato punti pesanti, rendendolo l’uomo più pericoloso per la difesa leccese.

Non mancano però le assenze anche tra gli ospiti. Matija Frigan, Zion Suzuki, Abdoulaye Ndiaye e Adrian Benedyczak restano ai box per infortunio e non saranno a disposizione di Carlos Cuesta.

Nonostante il Lecce abbia spesso ottenuto buoni risultati nei precedenti recenti contro il Parma, la migliore forma in trasferta degli emiliani e l’affidabilità sotto porta di Pellegrino potrebbero rappresentare gli elementi decisivi per spostare l’equilibrio della partita a favore dei ducali.

I migliori bookmaker