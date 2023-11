Lecce-Milan 2-2, Dichiarazioni post-partita Pioli: “Preso un gol uguale identico a quello preso col PSG, sono errori che paghiamo a caro prezzo”

L’allenatore del Milan Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni, dopo il pareggio del “suo” Milan, contro il Lecce allenato da Roberto D’Aversa.

Pioli parla della partita di oggi: “Non sono assolutamente soddisfatto. Nel secondo tempo abbiamo giocato con una frenesia che non ci contraddistingue. Dovevamo controllare meglio la partita e gestire meglio la palla. Abbiamo gestito troppo poco la palla, abbiamo concesso spazio agli avversari e loro ci hanno punito. Abbiamo preso un gol uguale identico su calcio d’angolo come martedì col PSG. Sono errori che stiamo pagando a caro prezzo”.

Il Milan sta commettendo errori di frenesia e lucidità e questo sta costando caro al Milan. Calabria e Leao hanno avuto risentimenti ai flessori, entrambi da valutare. Anche il tema degli infortuni è scottante in casa Milan, ben 12 muscolari.

Alla squadra rossonera sta mancando la continuità nel corso dei 90 minuti e ci dovrà lavorare parecchio. Inoltre, troppo spesso, sta mancando la lucidità.

L’ex tecnico di Lazio e Inter parla della prestazione di Reijnders, il quale oggi è sbloccato con un bel gol: “Ha degli ottimi tempi di inserimenti. È un giocatore tecnico ed intelligente. Che deve essere un giocatore efficace in zona offensiva questo sì, oggi l’ha fatto e poteva pure fare più gol. Deve assolutamente continuare così”.

Pioli dice di non avere una risposta sugli infortuni, in questo momento. Certamente il giocare tanto può inficiare, ma certamente non può essere solo questo e non può essere legato solo alla sfortuna.