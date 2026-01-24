Lecce – Lazio Live Diretta Streaming e Tv Serie A 22° Giornata

Dove vedere Lecce – Lazio in Diretta Tv e Streaming Live, 22° Giornata Serie A, Sabato 24 Gennaio ore 20:45.
Dopo un avvio di 2026 tutt’altro che semplice, Lazio e Lecce arrivano allo scontro di sabato allo Stadio Via del Mare con un solo obiettivo: conquistare tre punti pesantissimi in chiave classifica.
I biancocelesti, reduci da una serata complicata in casa nel posticipo di lunedì contro il Como sconfitti per 3 a 0 hanno visto aumentare il distacco dalla zona top sei della Serie A, rendendo ancora più urgente una reazione immediata.
Dall’altra parte, il Lecce vive un momento delicatissimo in chiave salvezza: quattro sconfitte consecutive hanno fatto scivolare i giallorossi al terzultimo posto aumentando la pressione su una sfida che vale molto più di una semplice giornata di campionato.
Formazioni Ufficiali di Lecce – Lazio:
LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Gandelman, Banda; Stulic. All. Di Francesco.
LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Taylor, Vecino, Basic; Cancellieri, Dia, Zaccagni. All. Sarri.
Guarda Lecce – Lazio in Diretta su DAZN REGISTRATI SUBITO
Dove vedere Lecce – Lazio in Diretta TV e Streaming
Il match Lecce – Lazio di Sabato 24 Gennaio alle 20:45 sarà trasmesso in Diretta Tv e Streaming sia su DAZN che su Sky, offrendo diverse soluzioni per i tifosi.
- Diretta TV:
- DAZN tramite app su smart TV
- Sky Sport Uno (canale 201)
- Sky Sport Calcio (canale 202)
- Sky Sport 4K (canale 213)
- Zona DAZN (canale 214 Sky)
- Diretta streaming:
- App DAZN su smartphone, tablet, console, PC e smart TV
- NOW per gli abbonati Sky
- Sky Go per chi ha un abbonamento Sky attivo