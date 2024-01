Lecce-Juventus dove vedere il match valido per la 21ª giornata di Serie A. La partita si giocherà domenica 21 gennaio alle ore 20:45 presso lo stadio Via del Mare di Lecce. Lecce-Juventus sarà visibile in diretta Streaming su DAZN e sul canale Zona DAZN per gli abbonati a Sky.

Lecce-Juventus, 21° giornata di Serie A 2023/24

Lecce-Juventus. Bianconeri che sono reduci da una vittoria importante ottenuta in casa contro il Sassuolo, che permette loro di rimanere incollati a due punti dalla capolista Inter. Tornato al goal con una doppietta Vlahovic, poi anche Chiesa a dare il suggello finale.

Squadra sempre più soilda, attenta in difesa e propositiva in zona offensiva. Il tecnico, comunque, tiene a ribadire che il loro obiettivo è la qualificazione alla prossima Champions League.

A proposito della lotta scudetto ha parlato di guardie e ladri, ma con cautela:

“Noi i cacciatori dello scudetto? Se c’è qualcuno davanti, dietro c’è chi insegue… È un po’ come il gioco guardia e ladri, dove i ladri scappano e le guardie rincorrono”

Lecce-Juventus. Ancora sulla posizione di classifica, ripete: “La quinta è a 16 punti. Noi andiamo avanti un passo alla volta. Oggi abbiamo messo la quinta a cinque partite da noi”

Di fronte avranno un Lecce che è reduce da tre sconfitte ed un pareggio. L’ultima partita in cui ha perso è stata quella disputata allo stadio Olimpico contro i padroni di casa della Lazio. Invece, l’ultimo successo risale allo scorso mese, per la precisione il 16 dicembre scorso contro il Frosinone.

Lecce-Juventus. Il commento del tecnico dei salentini dopo la partita disputata a Roma è stato molto amaro, perché i giallorossi sono usciti a testa alta ed hanno pagato nel peggiore dei modi alcune disattenzioni in fase difensiva:

“Ritorniamo a casa con una sconfitta, sia nel primo che nel secondo tempo abbiamo avuto occasioni, si è mollata la presa su una rimessa laterale invertita e siamo andati sotto. Anche oggi abbiamo fatto la prestazione, ma se non si finalizzano le occasioni può finire così. Siamo a commentare un risultato che sarebbe dovuto andare diversamente, ma non mi sento di rimproverare i ragazzi” La formazione giallorossa è apparsa in ottima forma, convinta di poter dare filo da torcere anche ai bianconeri domenica prossima.

Dove vedere Lecce-Juventus in diretta TV e streaming:

Data: 21 gennaio

21 gennaio Orario: 20:45

20:45 Canale tv: Zona DAZN

Streaming: Dazn

Lecce-Juventus, match della 21ª giornata di Serie A, sarà trasmesso in Diretta Streaming su DAZN. Sarà possibile vedere il match direttamente dal sito o scaricando l’App disponibile per Smart tv, smartphone, tablet e console.

Lecce-Juventus sarà trasmessa in diretta tv su Zona DAZN per gli abbonati alla piattaforma Sky. Inoltre si potrà avere la diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su Smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Lecce-Juventu sin diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app

La telecronaca di Lecce-Juventus è a cura di Testoni affiancato da Massimo Ambrosini al commento tecnico.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Ricordiamo che l’app DAZN è disponibile anche su Sky Q. Inoltre, per gli abbonati sia a Sky che a DAZN , al prezzo di 5 Euro al mese che viene aggiunto a quello dell’abbonamento, sarà possibile visionare anche i canali satellitari ZONA DAZN (dal numero 214 al 218) che trasmetteranno le 7 partite in esclusiva insieme ad una selezione di eventi.

Lecce Juventus, dove ascoltare la radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Lecce-Juventus in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Lecce-Juventus, le ultimissime

Giallorossi, padroni di casa, che si schierano con il classico 4-3-3. Davanti il trio composto da Oudin Krstovic e Almqvist. Falcone in porta, con a centrocampo Gonzalez, Ramadani e Kaba. Davanti all’estremo difensore Gendrey, Baschirotto Pongracic e Gallo.

Bianconeri che rispondono con Szczesny in porta, Gatti, Bremer, Danilo e Cambiaso in difesa, McKennie, Rabiot, Locatelli e Kostic a centrocampo, con la conferma di Yildiz assieme a Vlahovic come punta centrale.

Lecce-Juventus le probabili formazioni

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Gonzalez, Ramadani, Kaba; Oudin, Krstovic, Almqvist. Allenatore: Roberto D’Aversa.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Yildiz, Vlahovic. Allenatore: Massimiliano Allegri.