Lecce-Juventus, dove vedere il match valido per la 14ª giornata di Serie A. La partita si giocherà domenica 01 dicembre alle ore 20:45 presso lo stadio Via del Mare di Lecce. Lecce-Juventus sarà visibile in diretta Streaming su DAZN e sul canale Zona DAZN per gli abbonati a Sky.

Lecce-Juventus, 14° giornata di Serie A

Lecce-Juventus. Bianconeri che sono reduci da un pareggio a reti bianche a Birmingham contro l’Aston Villa. Un risultato figlio anche delle assenze nella rosa. Il tecnico Thiago Motta non ha potuto schierare una vera punta, mettendo Weah nel ruolo di falso nove.

Il risultato finale della sfida non fa ben sperare per il turno di campionato seguente. Infatti i bianconeri affronteranno una formazione che sta cercando lentamente di risalire, di costruire gioco e soprattutto solidità. Lo dimostra il fatto che il nuovo tecnico Giampaolo, subentrato a Gotti nello scorso turno, ha portato a casa tre punti senza subire reti dal Penzo di Venezia.

Di certo tornerà disponibile Vlahovic, la punta di diamante della formazione torinese. Questa notizia è piuttosto rilevante, perché in questo modo la squadra avrà a disposizione un rifinitore letale in area di rigore.

Dietro di lui un Koopmeiners che attende il momento in cui potrà finalmente timbrare il cartellino per la prima volta da quando indossa la maglia della Juventus. Fino ad ora non ha segnato nemmeno una rete, nonostante le occasioni e i tiri creati. Durante i match fin qui disputati ha una media di tiri e azioni pericolose create non inferiore rispetto allo scorso anno.

Lecce-Juventus. Il Lecce del nuovo tecnico Giampaolo arriva ad una vera e propria prova del nove. Dopo l’impegno con il Venezia, ora c’è un ostacolo difficilissimo da superare. Tenendo conto che la Juventus, fino ad ora (13 giornate), alla casella sconfitte fa segnare uno zero.

Il tecnico, nella conferenza stampa d’insediamento, ha voluto far capire come la sua idea di gioco parta da un maggiore possesso palla. Sarà la prerogativa dei salentini, perché questo atteggiamento permette loro di avere più fiducia e consapevolezza nei propri mezzi.

I bianconeri vorranno prendere i tre punti per rimanere agganciati al treno dello scudetto, i salentini per uscire in maniera definitiva dalla zona retrocessione.

Dove vedere Lecce-Juventus in diretta TV e streaming:

Data: 01 dicembre

01 dicembre Orario: 20:45

20:45 Canale tv: Zona DAZN

Streaming: Dazn

Lecce-Juventus match della 14° giornata di Serie A, sarà trasmesso in Diretta Streaming su DAZN. Sarà possibile vedere il match direttamente dal sito o scaricando l’App disponibile per Smart tv, smartphone, tablet e console.

Lecce-Juventus sarà trasmessa in diretta tv su Zona DAZN per gli abbonati alla piattaforma Sky. Inoltre si potrà avere la diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su Smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Lecce-Juventus in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app

La telecronaca di Lecce-Juventus è a cura di Edoardo Testoni affiancato da Massimo Ambrosini al commento tecnico.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Ricordiamo che l’app DAZN è disponibile anche su Sky Q. Inoltre, per gli abbonati sia a Sky che a DAZN , al prezzo di 5 Euro al mese che viene aggiunto a quello dell’abbonamento, sarà possibile visionare anche i canali satellitari ZONA DAZN (dal numero 214 al 218) che trasmetteranno le 7 partite in esclusiva insieme ad una selezione di eventi.

Lecce Juventus, dove ascoltare la radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Lecce-Juventus in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Lecce-Juventus, le probabili formazioni

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Rafia; Dorgu, Krstovic, Rebic. All. Giampaolo.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Danilo, Kalulu, Gatti, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Conceicao, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Thiago Motta.

