Lecce – Inter LIVE Diretta Tv e Streaming 26° Giornata Serie A

Dove vedere Lecce – Inter in Diretta Tv e Streaming Live, 26° Giornata Serie A, Sabato 21 Febbraio ore 18:00.

Dopo un duro colpo alle ambizioni europee, l’Inter torna a concentrarsi sulla Serie A e si prepara alla trasferta contro il Lecce, in programma sabato alle 18:00 allo Stadio Via del Mare.

La squadra nerazzurra è chiamata a reagire immediatamente dopo la deludente sconfitta subita in settimana contro il Bodo/Glimt per 3 a 1 risultato che ha complicato il percorso per la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League.

Nonostante la battuta d’arresto in Europa, l’Inter resta la principale candidata alla vittoria dello Scudetto grazie a un rendimento estremamente solido in campionato. I nerazzurri arrivano infatti alla sfida contro il Lecce forti di una straordinaria serie di sei vittorie consecutive in Serie A, un filotto che ha consolidato la loro posizione ai vertici della classifica. L’Inter ora ha 7 punti di vantaggio sulla prima inseguitrice che è il Milan.

La trasferta in Salento rappresenta un test importante per confermare la continuità mostrata finora e per lasciarsi alle spalle la delusione europea. Con il titolo ancora pienamente alla portata, l’Inter punta a mantenere il ritmo e a rafforzare ulteriormente la propria candidatura come favorita per il tricolore.

Probabili Formazioni di Lecce – Inter:

Lecce (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Gandelman, Sottil; Cheddira. All. Di Francesco.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Luis Henrique, Frattesi, Zielinski, Diouf, Dimarco; Thuram, Esposito. All. Chivu.

Guarda Lecce – Inter in Diretta su DAZN.

Dove vedere Lecce – Inter in Diretta TV e streaming:

Partita Lecce – Inter Data e ora Sabato 21 Febbraio ore 18:00

Diretta TV: DAZN e Zona DAZN (canale 214 Sky)

DAZN e Zona DAZN (canale 214 Sky) Diretta streaming: app DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV

app DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV Gli utenti Sky con pacchetto attivo potranno seguirla anche su Zona DAZN al canale 214 del decoder Sky.

La sfida Lecce – Inter di Sabato 21 Febbraio alle ore 18:00 sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN, detentore dei diritti per tutte e 10 le partite di ogni giornata di Serie A, di cui tre in co-esclusiva con Sky Sport.

La telecronaca di Lecce – Inter su DAZN sarà a cura di Pierluigi Pardo, commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Per seguire il match basterà scaricare l’App ufficiale di DAZN e sottoscrivere l’abbonamento, con possibilità di visione anche su Smart TV, smartphone, tablet e PC.

Dalla scorsa stagione, con l’arrivo del canale satellitare Zona DAZN (canale 214 di Sky), gli abbonati possono guardare la Serie A anche tramite Sky Calcio. Tuttavia, per accedere a questo servizio resta necessario sottoscrivere un doppio abbonamento sia a Sky Sport che a DAZN, con un sovrapprezzo mensile di 5 euro per gli utenti già iscritti a DAZN.

Come arriva l’Inter:

La trasferta europea dell’Inter si è trasformata in una serata complicata, con i nerazzurri impegnati oltre il Circolo Polare Artico contro il Bodo/Glimt nell’andata dei playoff di Champions League. Tra temperature sotto zero, campo in erba sintetica e un avversario in grande forma, la squadra italiana ha dovuto affrontare condizioni estreme all’Aspmyra Stadion, uscendo sconfitta per 3-1 e complicando seriamente il cammino verso gli ottavi di finale.

Nonostante l’esperienza internazionale nettamente superiore — con due finali di Champions League raggiunte nelle ultime tre stagioni — l’Inter non è riuscita a confermare il pronostico favorevole. La sconfitta interrompe anche un eccellente periodo in trasferta, durante il quale i nerazzurri avevano ottenuto sette vittorie consecutive in tutte le competizioni, subendo appena un gol lontano da casa.

Parallelamente, il turno di campionato ha comunque sorriso alla formazione lombarda. Il pareggio del Milan contro il Como ha consentito all’Inter di mantenere un vantaggio significativo in vetta alla classifica di Serie A, con sette punti di margine proprio sui rossoneri, rafforzando ulteriormente la candidatura al titolo.

Determinante, in questo senso, è stata anche la recente vittoria nel Derby d’Italia contro la Juventus, una sfida intensa e ricca di polemiche. Approfittando della superiorità numerica, la squadra guidata da Cristian Chivu ha conquistato un prezioso successo per 3-2 grazie al gol decisivo di Piotr Zielinski nei minuti finali.

Il rendimento dell’Inter in campionato resta straordinario: i nerazzurri hanno vinto 12 delle ultime 13 partite di Serie A, incluse otto vittorie consecutive in trasferta. Dopo il successo per 1-0 ottenuto contro il Lecce nel match d’andata a San Siro lo scorso mese, l’obiettivo ora è completare la doppietta stagionale e consolidare ulteriormente la leadership in classifica.

Come arriva il Lecce:

Il Lecce si prepara alla sfida contro l’Inter con precedenti recenti poco incoraggianti: i salentini non vincono contro i nerazzurri da nove confronti consecutivi in Serie A e non segnano al Via del Mare contro questo avversario da ben 222 minuti, un digiuno che dura da quasi quattro anni. Un dato che evidenzia le difficoltà storiche della formazione giallorossa contro una delle squadre più forti del campionato.

Le difficoltà offensive hanno rappresentato uno dei principali limiti del Lecce in questa stagione, ma i segnali più recenti sono incoraggianti. I quattro gol realizzati nelle ultime due partite hanno permesso alla squadra guidata da Eusebio Di Francesco di conquistare punti fondamentali nella corsa alla salvezza e di allontanarsi momentaneamente dalla zona retrocessione.

Attualmente al 17° posto in classifica con 24 punti, il Lecce mantiene un margine di tre lunghezze sulla terzultima posizione, grazie anche al prezioso successo ottenuto lunedì sul campo del Cagliari. Dopo la vittoria arrivata la settimana precedente, decisa nel finale da Lameck Banda e coincisa con il primo successo del 2026, i giallorossi sono riusciti a conquistare due vittorie consecutive in campionato per la prima volta in questa stagione.

Nell’ultima trasferta in Sardegna, sono stati decisivi i gol dei centrocampisti Ylber Ramadani e Omri Gandelman nella ripresa, reti che hanno regalato tre punti pesanti e consentito al Lecce di aumentare il distacco dalla zona retrocessione, lasciando la Fiorentina al 18° posto.

Nonostante il momento positivo, il rendimento casalingo resta uno degli aspetti più critici della stagione, con appena tre vittorie in 13 partite disputate al Via del Mare. Contro un’Inter lanciata verso lo Scudetto, il pronostico resta sfavorevole, ma gli impegni europei dei nerazzurri potrebbero offrire al Lecce un’opportunità per provare a sorprendere e conquistare un risultato prezioso nella lotta per la permanenza in Serie A.

Pronostico Lecce-Inter:

Per la sfida di Serie A tra Lecce e Inter, il pronostico pende nettamente dalla parte della capolista: 0-2 per i nerazzurri.

Nonostante la delusione europea maturata in settimana, l’Inter resta una squadra solida e dominante in campionato. La formazione milanese ha dimostrato continuità e cinismo nelle ultime giornate di Serie A, qualità che l’hanno proiettata in vetta alla classifica e che difficilmente verranno meno in una gara sulla carta alla portata.

Il Lecce arriva invece da due vittorie consecutive, un evento raro in questa stagione che ha consentito ai salentini di respirare in classifica e allontanarsi dalla zona retrocessione. Tuttavia, contro la prima della classe il margine di errore sarà minimo e il divario tecnico potrebbe emergere con chiarezza.

La sensazione è che, dopo la battuta d’arresto europea, l’Inter voglia rispondere immediatamente sul campo, ristabilendo le gerarchie in Serie A. Per il Lecce, la striscia positiva potrebbe interrompersi proprio contro un avversario di livello superiore, determinato a consolidare la propria leadership.